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Жумадилов заявил, что возглавил Агентство оборонных закупок временно, новый руководитель будет позже

Жумадилов заявил, что возглавил Агентство оборонных закупок временно, новый руководитель будет позже

Киев  •  УНН

 • 6383 просмотра

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Арсен Жумадилов временно возглавил Агентство оборонных закупок и работает над улучшением закупочных процессов. После анализа ситуации он предоставит предложения министру обороны о возможных изменениях.

В Агентстве оборонных закупок впоследствии будет новый глава, а временный руководитель Арсен Жумадилов сейчас работает над предложениями для Министерства обороны по улучшению закупочных процессов. Об этом Жумадилов рассказал в эфире Радио Свобода, передает УНН.

Детали

Жумадилов сейчас работает вместе с отстраненной от должности Мариной Безруковой.

Он уточнил, что пока речь не идет о передаче дел, ведь она не уволена, а лишь отстранена от управления.

Жумадилов также сообщил, что находится в отпуске на своем основном месте работы - в Государственном операторе тыла (ГОТ).

По его словам, министр обороны Рустем Умеров предложил ему возглавить Агентство 24 января. Умеров предложил ему возглавить АОЗ, потому что Агентство похоже на ГОТ в регулировании деятельности.

"Я - временно исполняющий обязанности руководителя, мое основное место работы в Государственном аппарате тыла. Необходимо провести некоторые мероприятия для того, чтобы построить здесь работу более эффективно. Убедиться в том, что все процессы должным образом построены и готовы к тому, чтобы обеспечивать наше войско лучше", - сказал Жумадилов.

Чиновник отметил, что это касается всего закупочного процесса. По его словам, необходимо проанализировать ситуацию, которая происходит, и сформировать определенное видение относительно возможных изменений. Он уточнил, что это видение будет предложено им и передано на рассмотрение министру. После этого решение о постоянном руководителе Агентства оборонных закупок должно принимать министерство, а то, как именно оно будет определяться с этим вопросом, зависит уже от Министерства обороны.

Напомним

24 января министр обороны Украины Рустем Умеров после скандала с закупками оружия анонсировал увольнение своего заместителя и смену руководителя Агентства оборонных закупок. 

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство относительно возможного злоупотребления властью или служебным положением министром обороны Украины Рустемом Умеровым из-за его отказа продлить контракт с руководителем Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой и отзыва двух членов Наблюдательного совета Агентства Тараса Чмута и Юрия Джигиря. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Войнаполитика
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