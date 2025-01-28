НАБУ розпочало кримінальне провадження щодо Умерова - ЗМІ
Київ • УНН
НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо можливого зловживання владою міністром оборони Умєровим. Справа стосується відмови продовжити контракт з керівницею АОЗ та відкликання членів Наглядової ради.
Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження щодо можливого зловживання владою або службовим становищем міністром оборони України Рустемом Умєровим через його відмову продовжити контракт з керівницею Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою та відкликання двох членів Наглядової ради Агенції Тараса Чмута та Юрія Джигиря. Про це йдеться у відповіді НАБУ на офіційний запит Радіо Свобода, передає УНН.
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Провадження відкрили за заявою Центру протидії корупції, повідомили у відомстві.
"За результатами розгляду заяви ухвалено рішення у порядку статті 214 КПК України про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні від 27.01.2025 із попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364 КК України", – йдеться в офіційній відповіді НАБУ.
Частина 2 статті 364 Кримінального Кодексу України передбачає, що зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, карається для службових осіб позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
При цьому у НАБУ нагадують про презумпцію невинуватості Умєрова.
"Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду", – вказано у листі.
Нагадаємо
Умєров наприкінці минулого тижня, всупереч рішенню Наглядової ради, відмовився продовжувати контракт із керівницею Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою, а також відкликав з Наглядової ради Агенції двох представників держави – Тараса Чмута та Юрія Джигиря – які голосували за продовження контракту з Безруковою.
Скандал із закупівлями зброї: Умєров знайшов винних - звільняє заступника та змінює керівництво оборонних закупівель24.01.25, 19:36 • 37679 переглядiв
Натомість Умєров призначив директором АОЗ чинного очільника Державного оператора тилу Арсена Жумаділова. Низка громадських активістів назвали такі дії міністра оборони тиском на Агенцію оборонних закупівель і закликали Зеленського звільнити його.
В ефірі Радіо Свобода 27 січня Безрукова заявила, що контрактування боєприпасів і постачання через Агенцію оборонних закупівель може бути заблоковане через юридичну колізію, яка виникла у зв’язку з рішенням міністра оборони.