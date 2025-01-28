НАБУ розпочало кримінальне провадження щодо Умерова - ЗМІ

Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження щодо можливого зловживання владою або службовим становищем міністром оборони України Рустемом Умєровим через його відмову продовжити контракт з керівницею Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою та відкликання двох членів Наглядової ради Агенції Тараса Чмута та Юрія Джигиря. Про це йдеться у відповіді НАБУ на офіційний запит Радіо Свобода, передає УНН.

Деталі

Провадження відкрили за заявою Центру протидії корупції, повідомили у відомстві.

"За результатами розгляду заяви ухвалено рішення у порядку статті 214 КПК України про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні від 27.01.2025 із попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364 КК України", – йдеться в офіційній відповіді НАБУ.

Частина 2 статті 364 Кримінального Кодексу України передбачає, що зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, карається для службових осіб позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При цьому у НАБУ нагадують про презумпцію невинуватості Умєрова.

"Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду", – вказано у листі.

Нагадаємо

Умєров наприкінці минулого тижня, всупереч рішенню Наглядової ради, відмовився продовжувати контракт із керівницею Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою, а також відкликав з Наглядової ради Агенції двох представників держави – Тараса Чмута та Юрія Джигиря – які голосували за продовження контракту з Безруковою.

Скандал із закупівлями зброї: Умєров знайшов винних - звільняє заступника та змінює керівництво оборонних закупівель

Натомість Умєров призначив директором АОЗ чинного очільника Державного оператора тилу Арсена Жумаділова. Низка громадських активістів назвали такі дії міністра оборони тиском на Агенцію оборонних закупівель і закликали Зеленського звільнити його.

В ефірі Радіо Свобода 27 січня Безрукова заявила, що контрактування боєприпасів і постачання через Агенцію оборонних закупівель може бути заблоковане через юридичну колізію, яка виникла у зв’язку з рішенням міністра оборони.