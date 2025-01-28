НАБУ начало уголовное производство в отношении Умерова - СМИ
Киев • УНН
НАБУ открыло уголовное производство относительно возможного злоупотребления властью министром обороны Умеровым. Дело касается отказа продлить контракт с руководителем АОЗ и отзыва членов Наблюдательного совета.
Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство относительно возможного злоупотребления властью или служебным положением министром обороны Украины Рустемом Умеровым из-за его отказа продлить контракт с руководителем Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой и отзыва двух членов Наблюдательного совета Агентства Тараса Чмута и Юрия Джигиря. Об этом говорится в ответе НАБУ на официальный запрос Радио Свобода, передает УНН.
Детали
Производство открыли по заявлению Центра противодействия коррупции, сообщили в ведомстве.
"По результатам рассмотрения заявления принято решение в порядке статьи 214 УПК Украины о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование в уголовном производстве от 27.01.2025 с предварительной правовой квалификацией по ч.2 ст.364 УК Украины", - говорится в официальном ответе НАБУ.
Часть 2 статьи 364 Уголовного Кодекса Украины предусматривает, что злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия, наказывается для должностных лиц лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.
При этом в НАБУ напоминают о презумпции невиновности Умерова.
"Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда", - указано в письме.
Напомним
Умеров в конце прошлой недели, вопреки решению Наблюдательного совета, отказался продлевать контракт с руководителем Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой, а также отозвал из Наблюдательного совета Агентства двух представителей государства - Тараса Чмута и Юрия Джигиря - которые голосовали за продление контракта с Безруковой.
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Зато Умеров назначил директором АОЗ действующего главу Государственного оператора тыла Арсена Жумадилова. Ряд общественных активистов назвали такие действия министра обороны давлением на Агентство оборонных закупок и призвали Зеленского уволить его.
В эфире Радио Свобода 27 января Безрукова заявила, что контрактирование боеприпасов и поставки через Агентство оборонных закупок может быть заблокировано из-за юридической коллизии, которая возникла в связи с решением министра обороны.