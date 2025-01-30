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ЕС и НАТО требуют от Украины обеспечить эффективную работу АОЗ и ДОТ - Стефанишина

ЕС и НАТО требуют от Украины обеспечить эффективную работу АОЗ и ДОТ - Стефанишина

Киев  •  УНН

 • 14748 просмотра

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Европейские партнеры требуют обеспечить эффективную работу АОЗ и ДОТ с полноценным руководством. Вице-премьер Стефанишина подчеркнула важность выполнения обязательств и избежания агрессивной коммуникации.

Европейские партнеры и НАТО выдвигают четкое требование к Украине относительно работы Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ГОТ). Ключевое условие - эти ведомства должны иметь полноценное руководство, а взятые на себя обязательства - выполняться. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Ольга Стефанишина, пишет УНН со ссылкой на Суспільне.

Ключевое, что есть доверие к Украине и ключевое требование, что эти агентства должны функционировать, обязательства должны выполняться, институты должны быть две и в институтах должны быть должны быть руководители

- отметила Стефанишина.

«Очевидно, что НАТО никоим образом не занимает никаких сторон, не поддерживает те или иные стороны или определенных лиц, или это исполняющий обязанности руководителя агентства, или это бывшая руководительница госпожа бывшая руководительница Агентства (Арсен Жумадилов - ред.) или отстраненная руководительница (Марина Безрукова - ред.). Это не имеет значения, есть ключевые принципы», - добавила Стефанишина.

Она также отметила, что агрессивная публичная коммуникация вокруг этого вопроса не помогает как внутри страны, так и вовне.

Напомним 

Арсен Жумадилов временно возглавил Агентство оборонных закупок и работает над улучшением закупочных процессов. После анализа ситуации он предоставит предложения министру обороны о возможных изменениях.

Алина Волянская

Алина Волянская

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olga-stefanishinaОльга Стефанишина
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