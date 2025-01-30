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Четыре страны ЕС предлагают удвоить оборонные расходы до 100 млрд евро

Четыре страны ЕС предлагают удвоить оборонные расходы до 100 млрд евро

Киев  •  УНН

 • 5797 просмотра

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Литва, Эстония, Латвия и Польша призывают ЕС увеличить военные расходы до 3% ВВП. Страны предлагают использовать совместные заимствования и выделить 50 млрд евро на производство артиллерии.

Четыре государства-члена ЕС, граничащие с россией, видят необходимость удвоить расходы на оборону на сумму размером не менее 100 млрд евро. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали 

В подготовленном Литвой, Эстонией, Латвией и Польшей документе содержится призыв к ЕС использовать совместные заимствования, позволить Европейскому инвестиционному банку тратить средства на основные нужды обороны и сотрудничать с европейскими партнерами за пределами блока, что, очевидно, является отсылкой к Великобритании.

Согласно оценкам, в 2024 году военные расходы на оборону составят примерно 326 млрд евро, однако эта сумма должна вырасти вдвое, если блок хочет достичь целевого показателя расходов в размере не менее 3% от валового внутреннего продукта, а также быть готовым к "чрезвычайным военным обстоятельствам".

Сейчас ЕС готовит новую оборонную стратегию, и лидеры блока должны неформально встретиться в понедельник в Брюсселе, чтобы внести свои предложения.

Этот проект должен быть представлен в марте, а принять план планируется до конца года. Хотя большинство государств-членов согласны с необходимостью пересмотреть оборонные возможности Европы, промышленность и общую готовность, государства-члены блока имеют разные взгляды на то, как это сделать.

Некоторые страны, в частности Германия, долгое время сопротивлялись использованию совместных заимствований в целях обороны. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы страны НАТО тратили 5% ВВП на оборону, что является уровнем, которого даже США сейчас не достигают.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что ЕС необходимо инвестировать не менее 500 млрд евро в оборону в течение следующего десятилетия, однако в документе, с которым ознакомился Bloomberg, говорится о том, что существуют неотложные потребности, которые не могут ждать до следующего бюджетного цикла в 2028 году.

ЕС и НАТО требуют от Украины обеспечить эффективную работу АОЗ и ДОТ - Стефанишина30.01.25, 14:51 • 17946 просмотров

Согласно документу, требования ЕС включают не менее 50 млрд евро для наращивания производства артиллерии и стратегических запасов.

В документе также говорится о том, что к другим главным приоритетам следует отнести создание европейской системы противовоздушной и противоракетной обороны, укрепление границ блока с россией и беларусью, а также расширение возможностей по переброске и развертыванию сил.

ЕС должен тесно сотрудничать с НАТО и гарантировать, что его стандарты и цели согласованы и тесно связаны с нормами и целями военного альянса, заявили четыре государства-члена. В связи с этим они утверждают, что ЕС мог бы рассмотреть возможность установления целевых показателей по наращиванию потенциала для критически важных возможностей, таких как ПВО, боеприпасы и средства радиоэлектронной борьбы, которые можно было бы быстро развернуть в определенные сроки.

Напомним 

Еврокомиссар по вопросам обороны призвал страны НАТО быстрее увеличивать запасы вооружений. ЕС готовит "план промышленного производства" и рассмотрит возможность использования замороженных российских активов для финансирования.

Алина Волянская

Алина Волянская

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