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Европейские страны НАТО увеличат расходы на оборону до 2% - Кошта

Европейские страны НАТО увеличат расходы на оборону до 2% - Кошта

Киев  •  УНН

 • 8455 просмотра

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Президент Европейского совета сообщил о готовности стран-членов НАТО в ЕС увеличить оборонные расходы более 2% ВВП. С 2022 года военные расходы уже выросли на 30%.

Страны ЕС, члены НАТО, вероятно увеличат свои расходы на оборону выше нынешнего уровня в 2% ВВП.

Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта в интервью португальскому вещателю RTP, сообщает УНН.

Детали 

Кошта подчеркнул, что Европа уже более десятилетия постепенно пытается увеличить оборонные расходы, и этот процесс продолжается. Он вспомнил, что 23 страны ЕС, которые являются членами НАТО, уже достигли уровня 2% ВВП на оборону, а с 2022 года расходы выросли на 30%.

В 2014 году союзники решили увеличить инвестиции в оборону до 2 процентов своего валового внутреннего продукта

- начал он с объяснения. 

Средние военные расходы 23 государств Евросоюза, которые также являются союзниками по НАТО, уже достигли двух процентов. И особенно с 2022 года у нас в целом очень значительный рост: на 30 процентов увеличились инвестиции в оборону... Я считаю, что среди членов есть консенсус относительно продолжения этого пути

- отметил он.

Идея о том, что «на следующем заседании НАТО, в июне, будет установлена цель выше 2 процентов», вроде бы остается. 

В таком случае добавленная стоимость, которую ЕС может предложить государствам-членам, заключается в другом - в «помощи в рационализации инвестиций», определении «рамок общих возможностей», повышении «эффективности расходов» благодаря совместным закупкам, стандартизации оборудования и устранению его неработоспособности.

Напомним 

Литва, Эстония, Латвия и Польша призывают ЕС увеличить военные расходы до 3% ВВП. Страны предлагают использовать совместные заимствования и выделить 50 млрд евро на производство артиллерии.

Алина Волянская

Алина Волянская

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