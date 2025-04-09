Антониу Кошта

Лидеры ЕС встретились в Мюнхене с Зеленским: есть важное заявление о будущем Украины

На встрече в Мюнхене лидеры ЕС Кошта и фон дер Ляйен заверили Зеленского в поддержке Украины до достижения справедливого мира. Они также подтвердили готовность способствовать ускорению вступления Украины в ЕС.