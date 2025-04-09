ЕС работает над 17-м пакетом санкций против россии, несмотря на требования москвы о возвращении одного из ее банков в SWIFT в обмен на частичное прекращение огня. Лидеры ЕС исключают ослабление санкций.
В Париже лидеры обсудили поддержку Украины, санкции против россии и создание "сил сдерживания". Зеленский подчеркнул важность сохранения санкций и роли США в остановке войны.
Еврокомиссия призвала Сербию провести реформы, включая свободу СМИ и борьбу с коррупцией, на фоне массовых протестов. Вучич заявил о приверженности пути в ЕС.
Антониу Кошта заявил, что вступление в Европейский Союз является лучшей гарантией безопасности для Украины. Он добавил, что Украина делает успехи на пути к членству в ЕС.
Кир Стармер анонсировал встречи для планирования военных аспектов миротворческого контингента в Украине. Обсудят сухопутные, морские, воздушные вопросы и восстановление.
Владимир Зеленский провел разговор с Антониу Коштой об участии Украины в инициативе ReArm Europe и ускорении интеграции в ЕС. Также обсудили разблокировку переговорных кластеров.
Главы Евросовета и Еврокомиссии выразили поддержку Украине, подчеркнув необходимость справедливого мира. Это произошло после разговора Трампа с путиным о прекращении огня.
Председатель КНР отказался посетить саммит в Брюсселе, посвященный 50-летию отношений между ЕС и Китаем. Событие, важное для партнерства, остается под вопросом.
Президент Португалии объявил досрочные парламентские выборы на 18 мая после отставки премьер-министра Луиша Монтенегру. Социалистическая партия лидирует в опросах общественного мнения.
Премьер Венгрии направил письмо председателю Европейского совета с предложением вести прямые переговоры с РФ по Украине. Орбан считает, что ЕС должен последовать примеру США в вопросе достижения мира.
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС пока «немыслимо». Он считает, что это разрушит венгерскую экономику, хотя не исключает изменение своей позиции в будущем.
Президент Франции Макрон проинформировал лидеров ЕС о результатах встречи с Трампом в Вашингтоне. Это обсуждение состоялось накануне специального Европейского совета 6 марта по поддержке Украины.
Премьер Польши Туск и глава Европейского совета Кошта обсудили вопрос прекращения войны в Украине. На внеочередном заседании ЕС 6 марта рассмотрят помощь Украине и укрепление европейской безопасности.
Антониу Кошта объявил о проведении видеоконференции членов Совета ЕС. На встрече Эммануэль Макрон доложит о своем недавнем визите в Вашингтон.
Министры иностранных дел ЕС рассматривают новый пакет военной помощи Украине. Сумма может составить от 20 до 30 миллиардов евро, окончательное решение примут лидеры ЕС 6 марта.
Антониу Кошта созывает специальное заседание Европейского совета для обсуждения поддержки Украины и усиления обороны Европы. ЕС готов увеличить финансовую и военную поддержку Украины.
Президент Европейского совета Антонио Коста объявил о внеочередном саммите ЕС 6 марта. Лидеры обсудят усиление европейской обороны и долгосрочную безопасность Украины.
Антониу Коста провел встречу с Китом Келлогом по поводу мирного урегулирования в Украине. Стороны подчеркнули необходимость всеобъемлющего мира и продолжения сотрудничества между ЕС и США.
В Париже состоится мини-саммит европейских лидеров по поддержке Украины и увеличению оборонных расходов. Встреча также имеет целью заверить Киев в поддержке.
Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что уступки до переговоров с россией недопустимы. Только Украина может определять условия мирных переговоров, а ЕС продолжит её поддерживать.
На встрече в Мюнхене лидеры ЕС Кошта и фон дер Ляйен заверили Зеленского в поддержке Украины до достижения справедливого мира. Они также подтвердили готовность способствовать ускорению вступления Украины в ЕС.
Президент Европейского совета сообщил о готовности стран-членов НАТО в ЕС увеличить оборонные расходы более 2% ВВП. С 2022 года военные расходы уже выросли на 30%.
В Варшаве тысячи фермеров протестуют против Зеленого порядка и импорта из Украины возле представительства Еврокомиссии. На акции замечены политики из "Конфедерации" и "Права и справедливости".
Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил о полной поддержке Украины со стороны ЕС. На заседании Евросовета обсудят Украину и ее будущее членство в ЕС.
Президент Совета ЕС Антониу Кошта пригласил Владимира Зеленского на саммит лидеров стран ЕС. Главными темами обсуждения станут ситуация в Украине, глобальная позиция ЕС и миграционные вопросы.
Со следующего месяца ЕС будет выделять по 1,5 млрд евро ежемесячно в течение года из замороженных российских активов.
Президент Украины провел переговоры с новым главой дипломатии ЕС Каю Каллас.
Владимир Зеленский встретился с новоизбранным президентом Европейского совета Антониу Кошту в Киеве. Лидеры обсудили европейские и глобальные дела, а также вопросы мира и поддержки Украины.
Кая Каллас, новоназначенный Верховный представитель ЕС по иностранным делам, посетила Киев вместе с еврокомиссаром Мартой Кос и президентом Европейского совета Антониу Кошта. Каллас заявила о поддержке Украины в войне.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко обсудил вопросы безопасности и направления сотрудничества на встрече G7. Он рассказал о работе МВД в условиях войны, в частности о ликвидации последствий обстрелов и документировании военных преступлений.