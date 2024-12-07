Зеленского пригласили на первый саммит ЕС после смены руководства

Лидеры стран ЕС проведут первый саммит после смены руководства евроинституций, также пригласили президента Украины Владимира Зеленского, пишет УНН со ссылкой на письмо-приглашение от Президента Антониу средства в Европейский Совет.

Детали

Главной темой дискуссии будет ситуация в Украине.

"Я только что вернулся из визита в Киев, в первый день моего мандата. Нам нужно поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и делать все возможное, чтобы вторжение России было поражение и международное право торжествовало",- отмечает в письме Антонио Кошта.

Также, Президент Совета ЕС в своем письме отметил, что это заседание — повод подчеркнуть о поддержке Украины. Поэтому он пригласил президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот поделился событиями, которые происходят в его государстве, а также взглядами, как ЕС может поддержать Украину.

Кроме того, еще одной важной темой дискуссии будет ЕС и мир.

"Я считаю, что нам нужны всесторонние и стратегические дебаты, без письменных выводов, на пути к нашему глобальному участию и приоритетам в многополярном ландшафте, отмеченном геополитической напряженностью",- отметил президент Совета ЕС.

В частности, будут подниматься вопросы закрепления Европейского союза на мировой арене, сделав более широкую и прочную сеть партнеров по всему миру. Будет обсуждаться вопрос развития взаимовыгодных отношений с Великобританией, в частности тему обороны и безопасности.

К тому же дискуссия будет касаться и темы ускорения реализации комплексного подхода к миграции, сосредоточив внимание на выполнении прошлых решений, принятых на заседании Европейского совета в октябре 2023 года.

Обсуждаться также будет ситуация на Ближнем Востоке, в частности как Европейский Союз может внести свой вклад в усилия по деэскалации.

Напомним

Президент Украины провел переговоры с новым главой дипломатии ЕС Каей Каллас.