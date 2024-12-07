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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленского пригласили на первый саммит ЕС после смены руководства

Зеленского пригласили на первый саммит ЕС после смены руководства

Киев  •  УНН

 • 4819 просмотра

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Президент Совета ЕС Антониу Кошта пригласил Владимира Зеленского на саммит лидеров стран ЕС. Главными темами обсуждения станут ситуация в Украине, глобальная позиция ЕС и миграционные вопросы.

Лидеры стран ЕС проведут первый саммит после смены руководства евроинституций, также пригласили президента Украины Владимира Зеленского, пишет УНН со ссылкой на письмо-приглашение от Президента Антониу средства в Европейский Совет.

Детали

Главной темой дискуссии будет ситуация в Украине.

"Я только что вернулся из визита в Киев, в первый день моего мандата. Нам нужно поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и делать все возможное, чтобы вторжение России было поражение и международное право торжествовало",- отмечает в письме Антонио Кошта.

Также, Президент Совета ЕС в своем письме отметил, что это заседание — повод подчеркнуть о поддержке Украины. Поэтому он пригласил президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот поделился событиями, которые происходят в его государстве, а также взглядами, как ЕС может поддержать Украину.

Кроме того, еще одной важной темой дискуссии будет ЕС и мир.

"Я считаю, что нам нужны всесторонние и стратегические дебаты, без письменных выводов, на пути к нашему глобальному участию и приоритетам в многополярном ландшафте, отмеченном геополитической напряженностью",- отметил президент Совета ЕС.

В частности, будут подниматься вопросы закрепления Европейского союза на мировой арене, сделав более широкую и прочную сеть партнеров по всему миру. Будет обсуждаться вопрос  развития взаимовыгодных отношений с Великобританией, в частности тему обороны и безопасности.

К тому же  дискуссия будет касаться и темы ускорения реализации комплексного подхода к миграции, сосредоточив внимание на выполнении прошлых решений, принятых на заседании Европейского совета в октябре 2023 года. 

Обсуждаться также будет ситуация на Ближнем Востоке, в частности как Европейский Союз может внести свой вклад в усилия по деэскалации.

Напомним 

Президент Украины провел переговоры с новым главой дипломатии ЕС Каей Каллас.

Алина Волянская

Алина Волянская

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yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
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