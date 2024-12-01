Зеленский встретился с новым президентом Евросовета: говорили об усилении Европы

Глава государства Владимир Зеленский сегодня, 1 декабря, встретился с новоизбранным президентом Европейского совета Антониу Кошту, который приехал в Киев с необъявленным визитом. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

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Зеленский рассказал, что Антониу Кошту приехал в Украину в первый же день работы нового руководства европейских институтов. По его словам, лидеры обсудили общее видение европейских и глобальных дел – "имеющиеся проблемы и перспективы".

Такое символическое начало работы отражает главные приоритеты для всех нас в Европе. Мир-это фундамент, и мы будем делать все и дальше, чтобы как можно быстрее закончить эту войну, развязанную Россией не только против Украины, но и против объединенной Европы, закончить эту войну справедливо и усилить нашу Европу – институты Евросоюза и политику поддержки каждой европейской страны - подчеркнул Зеленский.

Глава государства поблагодарил новоизбранного президента евро рады за поддержку Украины с первого дня российского полномасштабного вторжения.

В Киев с визитом прибыли высокопоставленные чиновники ЕС