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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский встретился с новым президентом Евросовета: говорили об усилении Европы

Зеленский встретился с новым президентом Евросовета: говорили об усилении Европы

Киев  •  УНН

 • 6615 просмотра

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Владимир Зеленский встретился с новоизбранным президентом Европейского совета Антониу Кошту в Киеве. Лидеры обсудили европейские и глобальные дела, а также вопросы мира и поддержки Украины.

Глава государства Владимир Зеленский сегодня, 1 декабря, встретился с новоизбранным президентом Европейского совета Антониу Кошту, который приехал в Киев с необъявленным визитом. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

Зеленский рассказал, что Антониу Кошту приехал в Украину в первый же день работы нового руководства европейских институтов. По его словам,  лидеры обсудили общее видение европейских и глобальных дел – "имеющиеся проблемы и перспективы".

Такое символическое начало работы отражает главные приоритеты для всех нас в Европе. Мир-это фундамент, и мы будем делать все и дальше, чтобы как можно быстрее закончить эту войну, развязанную Россией не только против Украины, но и против объединенной Европы, закончить эту войну справедливо и усилить нашу Европу – институты Евросоюза и политику поддержки каждой европейской страны

- подчеркнул Зеленский. 

Глава государства поблагодарил новоизбранного президента евро рады за поддержку Украины с первого дня российского полномасштабного вторжения.

В Киев с визитом прибыли высокопоставленные чиновники ЕС1 дек. 2024, 08:18 • 17281 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политика
yevropeiskii-sovetЕвропейский совет
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
antonio-kostaАнтониу Кошта
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина