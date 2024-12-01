В Киев с визитом прибыли высокопоставленные чиновники ЕС

В воскресенье, 1 декабря, в Киев прибыла Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Также с ней приехали еврокомиссара по расширению Марта Кос и президент Европейского совета Антониу Кошта. Об этом сообщила Каллас на своей странице в соцсети X, передает УНН.

Для меня большая честь находиться в Киеве вместе с президентом Кошта и комиссаром Косом. Во время моего первого визита с момента вступления в должность мое послание понятно: Европейский союз хочет, чтобы Украина выиграла эту войну. Мы сделаем для этого все, что потребуется - написала Каллас.

Напомним

Европейский совет назначил новый состав Еврокомиссии на период с декабря 2024 по октябрь 2029 года. Урсула фон дер Ляйен осталась президентом, а Кая Каллас стала Верховным представителем по иностранным делам.