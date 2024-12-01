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Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн
08:28 • 7436 просмотра

Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн

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Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киев с визитом прибыли высокопоставленные чиновники ЕС

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Кая Каллас, новоназначенный Верховный представитель ЕС по иностранным делам, посетила Киев вместе с еврокомиссаром Мартой Кос и президентом Европейского совета Антониу Кошта. Каллас заявила о поддержке Украины в войне.

В воскресенье, 1 декабря, в Киев прибыла Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Также с ней приехали еврокомиссара по расширению Марта Кос и президент Европейского совета Антониу Кошта. Об этом сообщила Каллас на своей странице в соцсети X, передает УНН

Для меня большая честь находиться в Киеве вместе с президентом   Кошта и комиссаром Косом. Во время моего первого визита с момента вступления в должность мое послание понятно: Европейский союз хочет, чтобы Украина выиграла эту войну. Мы сделаем для этого все, что потребуется

- написала Каллас.

Напомним 

Европейский совет назначил новый состав Еврокомиссии на период с декабря 2024 по октябрь 2029 года. Урсула фон дер Ляйен осталась президентом, а Кая Каллас стала Верховным представителем по иностранным делам.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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