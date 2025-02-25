Прекращение войны в Украине и мирные переговоры: Туск встретился с председателем Евросовета Коштой
Киев • УНН
Премьер Польши Туск и глава Европейского совета Кошта обсудили вопрос прекращения войны в Украине. На внеочередном заседании ЕС 6 марта рассмотрят помощь Украине и укрепление европейской безопасности.
Премьер-министр Польши Дональд Туск провел встречу с председателем Европейского совета Антонио Коштой. В частности, они обсудили прекращение войны в Украине и ее позицию на мирных переговорах. Об этом пишет РАР, сообщает УНН.
Кошта объявил, что на внеочередном заседании Европейского совета, созванном на 6 марта, будет обсуждаться вопрос помощи Украине и укрепления европейской безопасности.
Туск подчеркнул, что, несмотря на трудности, Европа заинтересована в укреплении сотрудничества с США. Он также сообщил, что группа европейских лидеров обсудит совместные оборонные вопросы в Лондоне 2 марта.
Премьер-министр Польши выразил надежду, что европейская мобилизация на финансирование обороны и безопасности станет реальностью, и с польской точки зрения важно признать защиту восточной границы общеевропейской задачей.
В свою очередь Кошта отметил, что Европейская комиссия готовит пакет предложений по усилению обороноспособности Европы, и это будет в центре внимания внеочередного заседания Европейского совета. Глава Европейского совета также подчеркнул, что россия представляет угрозу не только для Украины, но и для европейской безопасности в целом, особенно на восточных флангах ЕС.
Напомним
Лидеры Европейского Союза соберутся на внеочередной саммит 6 марта, чтобы обсудить вопросы защиты Украины и европейской обороны. Антонио Коста подчеркнул, что сейчас происходит решающий момент для Украины и европейской безопасности.