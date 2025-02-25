Прекращение войны в Украине и мирные переговоры: Туск встретился с председателем Евросовета Коштой

ukenru
Сколько необходимо для восстановления Украины на следующие 10 лет - названа ошеломляющая сумма
10:21 • 92301 просмотра

Сколько необходимо для восстановления Украины на следующие 10 лет - названа ошеломляющая сумма

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что расследует дело против экс-руководителя налоговой Татьяны Кириенко
10:03 • 101618 просмотра

ГБР подтвердило, что расследует дело против экс-руководителя налоговой Татьяны Кириенко

Эксклюзив
Жестокое обращение с животными: в прокуратуре рассказали, где больше всего правонарушений было в прошлом году
09:33 • 102677 просмотра

Жестокое обращение с животными: в прокуратуре рассказали, где больше всего правонарушений было в прошлом году

Рада со второй попытки приняла постановление о поддержке Зеленского и предстоящих выборах
09:27 • 102991 просмотра

Рада со второй попытки приняла постановление о поддержке Зеленского и предстоящих выборах

Эксклюзив
Почему новая одежда из магазина нуждается в стирке - объяснение эксперта
25 февраля, 06:30 • 108515 просмотра

Почему новая одежда из магазина нуждается в стирке - объяснение эксперта

Эксклюзив
Вмешательство государства в фармацевтический рынок угрожает доступности лекарств - Мусий
25 февраля, 05:50 • 107097 просмотра

Вмешательство государства в фармацевтический рынок угрожает доступности лекарств - Мусий

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине
24 февраля, 18:46 • 128242 просмотра

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп
24 февраля, 18:31 • 115317 просмотра

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп

Эксклюзив
Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией
24 февраля, 16:40 • 110150 просмотра

Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине
24 февраля, 15:38 • 106002 просмотра

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

25 февраля, 06:48 • 124779 просмотра
Столичное метро возобновляет работу после тревоги: что происходит на станциях

Столичное метро возобновляет работу после тревоги: что происходит на станциях

25 февраля, 07:08 • 45634 просмотра
ЕС предлагает Украине собственную выгодную сделку по полезным ископаемым - Politico

ЕС предлагает Украине собственную выгодную сделку по полезным ископаемым - Politico

25 февраля, 07:49 • 108128 просмотра
Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

25 февраля, 08:04 • 100448 просмотра
«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

10:08 • 74420 просмотра
публикации
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

25 февраля, 06:48 • 124779 просмотра
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

24 февраля, 05:32 • 183024 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 262121 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 265714 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 240242 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

12:49 • 25825 просмотра
«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

10:08 • 74427 просмотра
Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

25 февраля, 08:04 • 100449 просмотра
«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

24 февраля, 09:30 • 130484 просмотра
Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

24 февраля, 06:50 • 146069 просмотра
Актуальное
Прекращение войны в Украине и мирные переговоры: Туск встретился с председателем Евросовета Коштой

Прекращение войны в Украине и мирные переговоры: Туск встретился с председателем Евросовета Коштой

Киев  •  УНН

 • 6860 просмотра

Read in English

Премьер Польши Туск и глава Европейского совета Кошта обсудили вопрос прекращения войны в Украине. На внеочередном заседании ЕС 6 марта рассмотрят помощь Украине и укрепление европейской безопасности.

Премьер-министр Польши Дональд Туск провел встречу с председателем Европейского совета Антонио Коштой. В частности, они обсудили прекращение войны в Украине и ее позицию на мирных переговорах. Об этом пишет РАР, сообщает УНН.

Кошта объявил, что на внеочередном заседании Европейского совета, созванном на 6 марта, будет обсуждаться вопрос помощи Украине и укрепления европейской безопасности.

Туск подчеркнул, что, несмотря на трудности, Европа заинтересована в укреплении сотрудничества с США. Он также сообщил, что группа европейских лидеров обсудит совместные оборонные вопросы в Лондоне 2 марта.

Премьер-министр Польши выразил надежду, что европейская мобилизация на финансирование обороны и безопасности станет реальностью, и с польской точки зрения важно признать защиту восточной границы общеевропейской задачей.

В свою очередь Кошта отметил, что Европейская комиссия готовит пакет предложений по усилению обороноспособности Европы, и это будет в центре внимания внеочередного заседания Европейского совета. Глава Европейского совета также подчеркнул, что россия представляет угрозу не только для Украины, но и для европейской безопасности в целом, особенно на восточных флангах ЕС.

Напомним

Лидеры Европейского Союза соберутся на внеочередной саммит 6 марта, чтобы обсудить вопросы защиты Украины и европейской обороны. Антонио Коста подчеркнул, что сейчас происходит решающий момент для Украины и европейской безопасности.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаполитикаНовости Мира
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
yevropeiskii-sovetЕвропейский совет
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
antonio-kostaАнтониу Кошта
donald-tuskДональд Туск
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
londonЛондон
polshaПольша

Обратиться по вопросам размещения рекламы