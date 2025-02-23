ЄС скликає екстрений саміт: що обговорюватимуть європейські лідери

Лідери Європейського Союзу зберуться на позачерговий саміт 6 березня, щоб обговорити питання захисту України та європейської оборони. Про це йдеться в публікації президента Європейської ради Антоніо Коста у соцмережі Х (Twitter), передає УНН.

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У неділю, 23 лютого президент Європейської ради Антоніо Коста оголосив про проведення позачергового саміту, зробивши відповідну публікацію на своїй сторінці у соцмережі Х.

Я вирішив скликати позачергове засідання Європейської ради 6 березня - написав президент Європейської ради.

Політик підкреслив, що зараз відбувається вирішальний момент для України та європейської безпеки.

"Під час моїх консультацій з європейськими лідерами я почув спільне зобов’язання протистояти цим викликам на рівні ЄС: посилення європейської оборони та рішучий внесок у мир на нашому континенті та довгострокову безпеку України", - зазначив Антоніо Коста.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський анонсував важливий саміт, який відбудеться в понеділок, 24 лютого в Києві. За словами глави держави, це може бути переломний момент у співпраці з Європейським Союзом.

Велика Британія та Франція розробили план щодо розміщення європейських миротворців в Україні після припинення вогню. План буде представлений Трампу для отримання підтримки США у захисті європейських сил.

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