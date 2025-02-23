ЕС созывает экстренный саммит: что будут обсуждать европейские лидеры

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент Европейского совета Антонио Коста объявил о внеочередном саммите ЕС 6 марта. Лидеры обсудят усиление европейской обороны и долгосрочную безопасность Украины.

Лидеры Европейского Союза соберутся на внеочередной саммит 6 марта, чтобы обсудить вопросы защиты Украины и европейской обороны. Об этом говорится в публикации президента Европейского совета Антонио Коста в соцсети Х (Twitter), передает УНН.

Детали

В воскресенье, 23 февраля президент Европейского совета Антонио Коста объявил о проведении внеочередного саммита, сделав соответствующую публикацию на своей странице в соцсети Х.

Я решил созвать внеочередное заседание Европейского совета 6 марта

- написал президент Европейского совета.

Политик подчеркнул, что сейчас происходит решающий момент для Украины и европейской безопасности.

"Во время моих консультаций с европейскими лидерами я услышал общее обязательство противостоять этим вызовам на уровне ЕС: усиление европейской обороны и решительный вклад в мир на нашем континенте и долгосрочную безопасность Украины", - отметил Антонио Коста.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал важный саммит, который состоится в понедельник, 24 февраля в Киеве. По словам главы государства, это может быть переломный момент в сотрудничестве с Европейским Союзом.

Великобритания и Франция разработали план по размещению европейских миротворцев в Украине после прекращения огня. План будет представлен Трампу для получения поддержки США в защите европейских сил.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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