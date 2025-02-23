Може стати переломним моментом: Зеленський заявив, що Україна готується до саміту з європейськими лідерами

Президент України Володимир Зеленський анонсував важливий саміт, який відбудеться завтра в Києві. За словами Зеленського, це може бути переломний момент у співпраці з Європейським Союзом. Про це він повідомив під час форму "Україна.Рік 2025", передає кореспондент УНН.

У нас важлива завтра зустріч - саміт, можливо, переломний момент, подивимось. Будуть у нас 13 лідерів офлайн, також онлайн буде 24 лідери. Буде керівництво Європейського Союзу тут в Києві. Урсула фон дер Ляєн, також Кошту. І у нас будуть всі комісари Європейського Союзу, буде 24 комісари - заявив Президент.

Саміт буде проводитися за участю прем’єр-міністра України та спікера Верховної Ради, а також парламентарів Європарламенту. Під час саміту відбудуться зустрічі з лідерами країн, а також окрема платформа Україна-Nordic-Baltic.

Зеленський підкреслив важливість цього засідання для України і наголосив на рішучості продовжувати співпрацю з ЄС.

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