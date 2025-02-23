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15 березня, 19:03 • 120336 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181427 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145965 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137822 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116840 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107634 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102942 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140657 перегляди

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Може стати переломним моментом: Зеленський заявив, що Україна готується до саміту з європейськими лідерами

Може стати переломним моментом: Зеленський заявив, що Україна готується до саміту з європейськими лідерами

Київ • УНН

 • 89990 перегляди

Завтра в Києві відбудеться важливий саміт за участю 13 лідерів офлайн та 24 онлайн, включаючи керівництво ЄС. На заході будуть присутні 24 єврокомісари, а також відбудеться платформа Україна-Nordic-Baltic.

Президент України Володимир Зеленський анонсував важливий саміт, який відбудеться завтра в Києві. За словами Зеленського, це може бути переломний момент у співпраці з Європейським Союзом. Про це він повідомив під час форму "Україна.Рік 2025", передає кореспондент УНН.

У нас важлива завтра зустріч - саміт, можливо, переломний момент, подивимось. Будуть у нас 13 лідерів офлайн, також онлайн буде 24 лідери. Буде керівництво Європейського Союзу тут в Києві. Урсула фон дер Ляєн, також Кошту. І у нас будуть всі комісари Європейського Союзу, буде 24 комісари 

- заявив Президент.

Саміт буде проводитися за участю прем’єр-міністра України та спікера Верховної Ради, а також парламентарів Європарламенту. Під час саміту відбудуться зустрічі з лідерами країн, а також окрема платформа Україна-Nordic-Baltic.

Зеленський підкреслив важливість цього засідання для України і наголосив на рішучості продовжувати співпрацю з ЄС.

У Києві обмежать рух транспорту через візит іноземних делегацій 24 лютого23.02.25, 14:40 • 33960 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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