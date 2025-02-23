Може стати переломним моментом: Зеленський заявив, що Україна готується до саміту з європейськими лідерами
Київ • УНН
Завтра в Києві відбудеться важливий саміт за участю 13 лідерів офлайн та 24 онлайн, включаючи керівництво ЄС. На заході будуть присутні 24 єврокомісари, а також відбудеться платформа Україна-Nordic-Baltic.
Президент України Володимир Зеленський анонсував важливий саміт, який відбудеться завтра в Києві. За словами Зеленського, це може бути переломний момент у співпраці з Європейським Союзом. Про це він повідомив під час форму "Україна.Рік 2025", передає кореспондент УНН.
У нас важлива завтра зустріч - саміт, можливо, переломний момент, подивимось. Будуть у нас 13 лідерів офлайн, також онлайн буде 24 лідери. Буде керівництво Європейського Союзу тут в Києві. Урсула фон дер Ляєн, також Кошту. І у нас будуть всі комісари Європейського Союзу, буде 24 комісари
Саміт буде проводитися за участю прем’єр-міністра України та спікера Верховної Ради, а також парламентарів Європарламенту. Під час саміту відбудуться зустрічі з лідерами країн, а також окрема платформа Україна-Nordic-Baltic.
Зеленський підкреслив важливість цього засідання для України і наголосив на рішучості продовжувати співпрацю з ЄС.
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