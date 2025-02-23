Может стать переломным моментом: Зеленский заявил, что Украина готовится к саммиту с европейскими лидерами

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал важный саммит, который состоится завтра в Киеве. По словам Зеленского, это может быть переломный момент в сотрудничестве с Европейским Союзом. Об этом он сообщил во время форму «Украина.Год 2025», передает корреспондент УНН.

У нас важная завтра встреча - саммит, возможно, переломный момент, посмотрим. Будут у нас 13 лидеров офлайн, также онлайн будет 24 лидера. Будет руководство Европейского Союза здесь в Киеве. Урсула фон дер Ляйен, также Кошту. И у нас будут все комиссары Европейского Союза, будет 24 комиссара - заявил Президент.

Саммит будет проводиться при участии премьер-министра Украины и спикера Верховной Рады, а также парламентариев Европарламента. Во время саммита состоятся встречи с лидерами стран, а также отдельная платформа Украина-Nordic-Baltic.

Зеленский подчеркнул важность этого заседания для Украины и отметил решимость продолжать сотрудничество с ЕС.

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