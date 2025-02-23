В Киеве ограничат движение транспорта из-за визита иностранных делегаций 24 февраля

В понедельник, 24 февраля, в Киеве введут временные ограничения движения и парковки в центральных районах города в связи с визитом иностранных делегаций и усиленными мерами безопасности. Об этом сообщает Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает УНН.

Детали

Изменения коснутся отдельных улиц в Печерском и Шевченковском районах.

Кроме того, с 07:00 до 11:00 станция метро "Майдан Независимости" будет работать только как пересадочный узел без возможности входа и выхода пассажиров. В случае объявления воздушной тревоги она будет функционировать как укрытие.

Просим отнестись с пониманием и учесть при планировании вашего дня - заявил Алексей Билошицкий.

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