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В Киеве ограничат движение транспорта из-за визита иностранных делегаций 24 февраля

В Киеве ограничат движение транспорта из-за визита иностранных делегаций 24 февраля

Киев  •  УНН

 • 6940 просмотра

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В центре Киева введут временные ограничения движения и парковки из-за визита иностранных делегаций. Станция метро "Майдан Независимости" будет работать только как пересадочная с 7:00 до 11:00.

В понедельник, 24 февраля, в Киеве введут временные ограничения движения и парковки в центральных районах города в связи с визитом иностранных делегаций и усиленными мерами безопасности. Об этом сообщает Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает УНН.

Детали

Изменения коснутся отдельных улиц в Печерском и Шевченковском районах. 

Кроме того, с 07:00 до 11:00 станция метро "Майдан Независимости" будет работать только как пересадочный узел без возможности входа и выхода пассажиров. В случае объявления воздушной тревоги она будет функционировать как укрытие. 

Просим отнестись с пониманием и учесть при планировании вашего дня

- заявил Алексей Билошицкий.

"Бомбардировщики загружены": Буданов о возможных массированных атаках рф 24 февраля23.02.25, 14:17 • 33815 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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