У Києві обмежать рух транспорту через візит іноземних делегацій 24 лютого

У понеділок, 24 лютого, в Києві запровадять тимчасові обмеження руху та паркування в центральних районах міста у зв’язку з візитом іноземних делегацій і посиленими заходами безпеки. Про це повідомляє Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН.

Деталі

Зміни торкнуться окремих вулиць у Печерському та Шевченківському районах.

Крім того, з 07:00 до 11:00 станція метро "Майдан Незалежності" працюватиме лише як пересадковий вузол без можливості входу та виходу пасажирів. У разі оголошення повітряної тривоги вона функціонуватиме як укриття.

Просимо поставитись з розумінням та врахувати під час планування вашого дня - заявив Олексій Білошицький.

"Бомбардувальники завантажені": Буданов про можливі масовані атаки рф 24 лютого