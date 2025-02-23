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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 126168 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 185031 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149192 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140175 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118048 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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У Києві обмежать рух транспорту через візит іноземних делегацій 24 лютого

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У центрі Києва запровадять тимчасові обмеження руху та паркування через візит іноземних делегацій. Станція метро "Майдан Незалежності" працюватиме лише як пересадкова з 7:00 до 11:00.

У понеділок, 24 лютого, в Києві запровадять тимчасові обмеження руху та паркування в центральних районах міста у зв’язку з візитом іноземних делегацій і посиленими заходами безпеки. Про це повідомляє Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН.

Деталі

Зміни торкнуться окремих вулиць у Печерському та Шевченківському районах. 

Крім того, з 07:00 до 11:00 станція метро "Майдан Незалежності" працюватиме лише як пересадковий вузол без можливості входу та виходу пасажирів. У разі оголошення повітряної тривоги вона функціонуватиме як укриття. 

Просимо поставитись з розумінням та врахувати під час планування вашого дня

- заявив Олексій Білошицький.

"Бомбардувальники завантажені": Буданов про можливі масовані атаки рф 24 лютого23.02.25, 14:17 • 64212 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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