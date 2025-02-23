У Києві обмежать рух транспорту через візит іноземних делегацій 24 лютого
Київ • УНН
У центрі Києва запровадять тимчасові обмеження руху та паркування через візит іноземних делегацій. Станція метро "Майдан Незалежності" працюватиме лише як пересадкова з 7:00 до 11:00.
У понеділок, 24 лютого, в Києві запровадять тимчасові обмеження руху та паркування в центральних районах міста у зв’язку з візитом іноземних делегацій і посиленими заходами безпеки. Про це повідомляє Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН.
Деталі
Зміни торкнуться окремих вулиць у Печерському та Шевченківському районах.
Крім того, з 07:00 до 11:00 станція метро "Майдан Незалежності" працюватиме лише як пересадковий вузол без можливості входу та виходу пасажирів. У разі оголошення повітряної тривоги вона функціонуватиме як укриття.
Просимо поставитись з розумінням та врахувати під час планування вашого дня
"Бомбардувальники завантажені": Буданов про можливі масовані атаки рф 24 лютого23.02.25, 14:17 • 64212 переглядiв