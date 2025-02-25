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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

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Припинення війни в Україні та мирні переговори: Туск зустрівся із головою Євроради Коштою

Припинення війни в Україні та мирні переговори: Туск зустрівся із головою Євроради Коштою

Київ • УНН

 • 27208 перегляди

Прем'єр Польщі Туск та глава Європейської ради Кошта обговорили питання припинення війни в Україні. На позачерговому засіданні ЄС 6 березня розглянуть допомогу Україні та зміцнення європейської безпеки.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск провів зустріч з головою Європейської ради Антоніо Коштою. Зокрема, вони обговорили припинення війни в Україні та її позицію на мирних переговорах. Про це пише РАР, повідомляє УНН.

Кошта оголосив, що на позачерговому засіданні Європейської ради, скликаному на 6 березня, буде обговорено питання допомоги Україні та зміцнення європейської безпеки.

Туск підкреслив, що, незважаючи на труднощі, Європа зацікавлена у зміцненні співпраці зі США. Він також повідомив, що група європейських лідерів обговорить спільні оборонні питання в Лондоні 2 березня.

Прем'єр-міністр Польщі висловив сподівання, що європейська мобілізація на фінансування оборони і безпеки стане реальністю, й з польської точки зору важливо визнати захист східного кордону загальноєвропейським завданням.

У свою чергу Кошта зазначив, що Європейська комісія готує пакет пропозицій щодо посилення обороноздатності Європи, і це буде в центрі уваги позачергового засідання Європейської ради. Глава Європейської ради також підкреслив, що росія становить загрозу не лише для України, але й для європейської безпеки в цілому, особливо на східних флангах ЄС.

Нагадаємо

Лідери Європейського Союзу зберуться на позачерговий саміт 6 березня, щоб обговорити питання захисту України та європейської оборони. Антоніо Коста підкреслив, що зараз відбувається вирішальний момент для України та європейської безпеки.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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