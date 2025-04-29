Черепа и кости в мусорнике на столичном Подоле оказались археологическими артефактами – полиция

Обнаруженные в мусорнике на Подоле возле столичного лицея черепа и кости в черных пакетах – не криминального происхождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киева в Telegram.

Детали

Как выяснили оперативники, найденные в контейнере для мусора человеческие останки оказались археологическими артефактами.

Территория, где были найдены останки, принадлежит Подольской археологической экспедиции Института археологии НАН Украины. Представитель института сообщил полицейским, что эти останки были собраны археологами в течение XIX–XX веков на территории Подола и хранились в институте – говорится в сообщении.

Находки уже потеряли научную ценность, и в скором времени планируется их перезахоронение. Полиция работает с руководством института по дальнейшему надлежащему хранению артефактов.

Напомним

В Киеве 29 апреля обнаружили мусорник, полный черепов и костей. Об этом стало известно из видео, распространенного в соцсетях. Жуткая находка была обнаружена возле одного из лицеев Киева.