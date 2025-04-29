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The New York Times

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Черепи та кістки у смітнику на столичному Подолі виявились археологічними артефактами - поліція

Київ • УНН

 • 3448 перегляди

Знайдені в смітнику людські останки виявилися археологічними артефактами. Їх зібрали археологи впродовж XIX–XX століть на території Подолу та зберігали в інституті.

Черепи та кістки у смітнику на столичному Подолі виявились археологічними артефактами - поліція

Знайдені у смітнику на Подолі поблизу столичного ліцею черепи і кістки у чорних пакетах – не кримінального походження. Про це повідомляє УНН х посиланням на поліцію Києва у Telegram.

Деталі

Як з’ясували оперативники, знайдені у контейнері для сміття людські рстанки виявилися археологічними артефактами.

Територія, де було знайдено останки, належить Подільській археологічній експедиції Інституту археології НАН України. Представник інституту повідомив поліцейським, що ці останки були зібрані археологами впродовж XIX–XX століть на території Подолу та зберігалися в інститут

– йдеться у повідомленні.

Знахідки вже втратили наукову цінність, і незабаром планується їхнє перепоховання. Поліція працює з керівництвом інституту щодо подальшого належного зберігання артефактів.

Нагадаємо

У Києві 29 квітня виявили смітник, повний черепів і кісток. Про це стало відомо з відео, поширеного у соцмережах. Моторошна знахідка була виявлена біля одного з ліцеїв Києва.

Лілія Набока

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