Черепи та кістки у смітнику на столичному Подолі виявились археологічними артефактами - поліція

Знайдені у смітнику на Подолі поблизу столичного ліцею черепи і кістки у чорних пакетах – не кримінального походження. Про це повідомляє УНН х посиланням на поліцію Києва у Telegram.

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Як з’ясували оперативники, знайдені у контейнері для сміття людські рстанки виявилися археологічними артефактами.

Територія, де було знайдено останки, належить Подільській археологічній експедиції Інституту археології НАН України. Представник інституту повідомив поліцейським, що ці останки були зібрані археологами впродовж XIX–XX століть на території Подолу та зберігалися в інститут – йдеться у повідомленні.

Знахідки вже втратили наукову цінність, і незабаром планується їхнє перепоховання. Поліція працює з керівництвом інституту щодо подальшого належного зберігання артефактів.

Нагадаємо

У Києві 29 квітня виявили смітник, повний черепів і кісток. Про це стало відомо з відео, поширеного у соцмережах. Моторошна знахідка була виявлена біля одного з ліцеїв Києва.