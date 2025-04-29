У Києві виявили смітник, повний черепів і кісток: поліція перевіряє інформацію
Київ • УНН
У соціальних мережах поширюється відео зі смітником, повним кісток і черепів, знайденим біля ліцею в Києві. Поліція перевіряє дану інформацію.
У соцмережах шириться відео, на якому можна побачити смітник, повний кісток і черепів. У Telegram каналах пишуть, що моторошна знахідка була виявлена біля одного з ліцеїв Києва. Поліція столиці перевіряє цю інформацію, повідомляє УНН.
Повний кісток та черепів смітник знайшли біля ліцею у Києві
На відео можна побачити сміттєві пакети. З деяких з них справді визирають черепи і кістки.
Речник поліції Києва Дмитро Грищенко розповів, що правоохоронці наразі перевіряє цю інформацію.
Ми перевіряємо цю інформацію
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