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БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою
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У Києві виявили смітник, повний черепів і кісток: поліція перевіряє інформацію

Київ • УНН

 • 3468 перегляди

У соціальних мережах поширюється відео зі смітником, повним кісток і черепів, знайденим біля ліцею в Києві. Поліція перевіряє дану інформацію.

У Києві виявили смітник, повний черепів і кісток: поліція перевіряє інформацію

У соцмережах шириться відео, на якому можна побачити смітник, повний кісток і черепів. У Telegram каналах пишуть, що моторошна знахідка була виявлена біля одного з ліцеїв Києва. Поліція столиці перевіряє цю інформацію, повідомляє УНН.

Повний кісток та черепів смітник знайшли біля ліцею у Києві 

– повідомляють місцеві пабліки.

На відео можна побачити сміттєві пакети. З деяких з них справді визирають черепи і кістки.

Речник поліції Києва Дмитро Грищенко розповів, що правоохоронці наразі перевіряє цю інформацію.

Ми перевіряємо цю інформацію 

- запевнив Грищенко.

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