У Києві 20-річний хлопець жорстоко побив 16-річну колишню, поліція відкрила провадження
Київ • УНН
У Києві 20-річний хлопець побив свою колишню 16-річну дівчину, завдавши серйозних травм. Відкрито кримінальне провадження, вирішується питання про підозру.
У столиці 20-річний хлопець жорстоко побив свою колишню 16-річну дівчину у компанії спільних друзів. У дівчини частково відірвано вухо та зламаний ніс. У поліції відркрили кримінальне провадження та обирають запобіжний захід для зловмисника. Про це повідомляє Поліція Києва передає УНН.
Деталі
У ході досудового розслідування встановлено, що на початку квітня цього 16-річна дівчина відпочивала разом зі своїм знайомим у квартирі друзів, де компанія розпивала спиртні напої. У поліції зазначають, що серед присутніх також був її 20-річний колишній хлопець. Згодом між колишніми закоханими виник конфлікт і молодик її побив.
За вказаним фактом відділом дізнання Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України
Потерпілу направили на проходження судово-медичної експертизи для встановлення тяжкості тілесних ушкоджень. Наразі поліція опитує свідків, тривають слідчі дії. За повідомленнями у соцмережах, 20-річний хлопець зламав дівчині ніс і палець, частково відірвав вухо, вирвав волосся та залишив укуси й гематоми начебто на ґрунті ревнощів.
"Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру", - додають поліцейські.
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