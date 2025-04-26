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В Киеве 20-летний парень жестоко избил 16-летнюю бывшую, полиция открыла производство

Киев • УНН

 • 1834 просмотра

В Киеве 20-летний парень избил свою бывшую 16-летнюю девушку, нанеся серьезные травмы. Открыто уголовное производство, решается вопрос о подозрении.

В Киеве 20-летний парень жестоко избил 16-летнюю бывшую, полиция открыла производство

В столице 20-летний парень жестоко избил свою бывшую 16-летнюю девушку в компании общих друзей. У девушки частично оторвано ухо и сломан нос. В полиции открыли уголовное производство и выбирают меру пресечения для злоумышленника. Об этом сообщает Полиция Киева передает УНН.

Детали

В ходе досудебного расследования установлено, что в начале апреля этого 16-летняя девушка отдыхала вместе со своим знакомым в квартире друзей, где компания распивала спиртные напитки. В полиции отмечают, что среди присутствующих также был ее 20-летний бывший парень. Впоследствии между бывшими влюбленными возник конфликт и молодой человек ее избил.

По указанному факту отделом дознания Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины

- отмечают полицейские.

Потерпевшую направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления тяжести телесных повреждений. Сейчас полиция опрашивает свидетелей, продолжаются следственные действия. По сообщениям в соцсетях, 20-летний парень сломал девушке нос и палец, частично оторвал ухо, вырвал волосы и оставил укусы и гематомы вроде бы на почве ревности. 

"Решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении", - добавляют полицейские.

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