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Financial Times

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В Киеве подросток нахамил пожилой женщине за замечание за русскую музыку: на мать юноши составили протокол

Киев • УНН

 • 256 просмотра

В Киеве женщина сделала замечание 12-летнему мальчику за громкую русскую музыку, а он в ответ на это нахамил. На мать подростка составили админпротокол.

В Киеве подросток нахамил пожилой женщине за замечание за русскую музыку: на мать юноши составили протокол

В Киеве женщина сделала замечание 12-летнему парню за громкую русскую музыку, он в ответ перешел к грубостям, на мать подростка составили админпротокол, сообщили в ГУНП в столице в субботу, пишет УНН.

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором зафиксирован инцидент: женщина сделала замечание школьнику из-за того, что он на улице громко включил русские музыкальные треки под окнами ее дома. В ответ парень проигнорировал замечание и начал грубо высказываться в адрес пожилой женщины

- сообщили в полиции в соцсетях о конфликте жительницы Голосеевского района с подростком

Полицейские зарегистрировали сообщение о происшествии и, как указано, "установили личность подростка - им оказался 12-летний ученик местной частной школы".

"Инспекторы ювенальной полиции провели профилактическую беседу с матерью парня и по факту неисполнения ею обязанностей по воспитанию ребенка составили административный протокол по статье 184 КУоАП", - указали в полиции.

Слушала русскую музыку в День траура: в Киеве привлекли к ответственности 28-летнюю женщину25.04.25, 21:01 • 11299 просмотров

Юлия Шрамко

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