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Financial Times

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Слушала русскую музыку в День траура: в Киеве привлекли к ответственности 28-летнюю женщину

Киев • УНН

 • 2646 просмотра

В Киеве привлекли к ответственности 28-летнюю женщину, которая в День траура громко слушала и танцевала под русскую музыку. Полиция составила на нее админпротокол за мелкое хулиганство.

Слушала русскую музыку в День траура: в Киеве привлекли к ответственности 28-летнюю женщину

Женщина, которая в столице слушала русскую музыку в День траура, привлечена к административной ответственности, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.

Детали

Информацию о происшествии правоохранители обнаружили из соцсетей. Так, в некоторых телеграм каналах появилось видео, на котором местная жительница, находясь на балконе общего пользования столичного ЖК, громко включила и танцевала под трек российской исполнительницы.

Все это произошло в день, когда столица находилась в трауре по жертвам массированной ракетной атаки врага, унесшей жизни 12 человек.

Полицейские установили, что на видео - 28-летняя жительница этого же дома, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Последняя во время общения с правоохранителями сообщила, что таким образом развлекалась, а о Дне памяти ей ничего не было известно.

Инспекторы полиции провели с женщиной профилактическую беседу и составили в отношении нее административный протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

25 апреля в Киеве объявлен Днем траура по жертвам российской атаки25.04.25, 07:09 • 6880 просмотров

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