Слушала русскую музыку в День траура: в Киеве привлекли к ответственности 28-летнюю женщину
Киев • УНН
В Киеве привлекли к ответственности 28-летнюю женщину, которая в День траура громко слушала и танцевала под русскую музыку. Полиция составила на нее админпротокол за мелкое хулиганство.
Женщина, которая в столице слушала русскую музыку в День траура, привлечена к административной ответственности, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.
Детали
Информацию о происшествии правоохранители обнаружили из соцсетей. Так, в некоторых телеграм каналах появилось видео, на котором местная жительница, находясь на балконе общего пользования столичного ЖК, громко включила и танцевала под трек российской исполнительницы.
Все это произошло в день, когда столица находилась в трауре по жертвам массированной ракетной атаки врага, унесшей жизни 12 человек.
Полицейские установили, что на видео - 28-летняя жительница этого же дома, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Последняя во время общения с правоохранителями сообщила, что таким образом развлекалась, а о Дне памяти ей ничего не было известно.
Инспекторы полиции провели с женщиной профилактическую беседу и составили в отношении нее административный протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).
25 апреля в Киеве объявлен Днем траура по жертвам российской атаки25.04.25, 07:09 • 6880 просмотров