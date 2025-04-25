Слухала російську музику в День жалоби: у Києві притягли до відповідальності 28-річну жінку

$41.690.02
47.420.13
ukenru
Запізнення щонайменше на три тижні: Трамп заявив, що Україна не підписала угоду про копалини
19:10 • 354 перегляди

Запізнення щонайменше на три тижні: Трамп заявив, що Україна не підписала угоду про копалини

16:43 • 9702 перегляди

Зеленський може не поїхати на похорон Папи Римського: хто представить Україну

Ексклюзив
25 квітня, 11:13 • 23939 перегляди

Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції

25 квітня, 10:48 • 35819 перегляди

Україна не отримувала офіційних сигналів від США про їхній вихід з мирного процесу - МЗС

25 квітня, 10:30 • 44423 перегляди

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

25 квітня, 09:10 • 35885 перегляди

Зарплата зростатиме на 3-4% щороку у 2025-2027 роках - прогноз НБУ

Ексклюзив
25 квітня, 07:40 • 39413 перегляди

Блокування реформи АРМА ставить під загрозу виконання отримання фінансування від ЄС: нардеп поклав відповідальність на Думу

25 квітня, 05:56 • 77787 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

24 квітня, 18:25 • 57510 перегляди

рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський

Ексклюзив
24 квітня, 16:02 • 91292 перегляди

У Мінекономіки відповіли, чи плануються зміни щодо правил бронювання працівників

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Пряма трансляція
Погода
+17°
5м/с
57%
745 мм
Популярнi новини

Реєстр збитків: у Раді Європи прогнозують 6 млн заявок від постраждалих українців

25 квітня, 09:19 • 7156 перегляди

Велика Британія все ще може направити війська до України - британський міністр

25 квітня, 09:27 • 10607 перегляди

У підмосков'ї підірвали заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС рф

25 квітня, 09:29 • 18482 перегляди

Продажі Alphabet перевершили прогнози на тлі здобутків реклами у пошуку Google

25 квітня, 09:55 • 6256 перегляди

Peugeot 208 та Dacia Sandero стали бестселерами: яким автівкам надають перевагу у Європі

25 квітня, 10:10 • 8764 перегляди
Публікації

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

25 квітня, 10:30 • 44409 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

25 квітня, 05:56 • 77779 перегляди

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

24 квітня, 11:00 • 131469 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 296117 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

23 квітня, 13:44 • 185655 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Джо Байден

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Ватикан

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

15:56 • 5776 перегляди

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

25 квітня, 07:29 • 49398 перегляди

Меган Маркл виявила нову схожість між своїми дітьми та дітьми Кейт після того, як її звинуватили в копіюванні гардеробу Джорджа і Шарлотти

24 квітня, 15:17 • 41495 перегляди

Бен Аффлек розповів, чому діти критикують його фільми, кажучи: "це жахливо!"

24 квітня, 14:13 • 48519 перегляди

Джейсон Біггс взяв під контроль своє здоров'я: у боротьбі зі згубними звичками зірка "Американського пирога" сильно змінився

24 квітня, 08:47 • 79569 перегляди
Актуальне

Financial Times

Spotify

Facebook

Instagram

TikTok

Слухала російську музику в День жалоби: у Києві притягли до відповідальності 28-річну жінку

Київ • УНН

 • 3626 перегляди

У Києві притягнули до відповідальності 28-річну жінку, яка в День жалоби голосно слухала та танцювала під російську музику. Поліція склала на неї адмінпротокол за дрібне хуліганство.

Слухала російську музику в День жалоби: у Києві притягли до відповідальності 28-річну жінку

Жінку, яка у столиці слухала російську музику в День жалоби, притягнуто до адміністративної відповідальності, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.

Деталі

Інформацію про подію правоохоронці виявили з соцмереж. Так, в деяких телеграм каналах зʼявилось відео, на якому місцева мешканка, перебуваючи на балконі загального користування столичного ЖК, гучно увімкнула та танцювала під трек російської виконавиці.

Все це відбулось в день, коли столиця перебувала в жалобі за жертвами масованої ракетної атаки ворога, що забрала життя 12 людей.

Поліцейські встановили, що на відео - 28-річна мешканка цього ж будинку, яка перебувала в стані алкогольного спʼяніння. Остання під час спілкування із правоохоронцями повідомила, що таким чином розважалась, а про День памʼяті їй нічого не було відомо.

Інспектори поліції провели із жінкою профілактичну бесіду та склали відносно неї адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).

25 квітня у Києві оголошено Днем жалоби за жертвами російської атаки25.04.25, 07:09 • 7044 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

КиївКримінал та НП
Київ
Brent
$66.91
Bitcoin
$94,999.50
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.43
Золото
$3,299.54
Ethereum
$1,796.27