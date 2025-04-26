У Києві підліток нагрубіянив старшій жінці за зауваження за російську музику: на матір юнака склали протокол

У Києві жінка зробила зауваження 12-річному хлопцю за гучну російську музику, він у відповів вдався до грубощів, на матір підлітка склали адмінпротокол, повідомили у ГУНП у столиці у суботу, пише УНН.

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому зафіксовано інцидент: жінка зробила зауваження школяру через те, що він на вулиці гучно увімкнув російські музичні треки під вікнами її будинку. У відповідь хлопець проігнорував зауваження та почав грубо висловлюватись на адресу старшої жінки