У Києві підліток нагрубіянив старшій жінці за зауваження за російську музику: на матір юнака склали протокол
Київ • УНН
У Києві жінка зробила зауваження 12-річному хлопцю за гучну російську музику, а він у відповів на це нагрубіянив. На матір підлітка склали адмінпротокол.
У Києві жінка зробила зауваження 12-річному хлопцю за гучну російську музику, він у відповів вдався до грубощів, на матір підлітка склали адмінпротокол, повідомили у ГУНП у столиці у суботу, пише УНН.
Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому зафіксовано інцидент: жінка зробила зауваження школяру через те, що він на вулиці гучно увімкнув російські музичні треки під вікнами її будинку. У відповідь хлопець проігнорував зауваження та почав грубо висловлюватись на адресу старшої жінки
Поліцейські зареєстрували повідомлення про подію та, як вказано, "встановили особу підклітка - ним виявився 12-річний учень місцевої приватної школи".
"Інспектори ювенальної поліції провели профілактичну бесіду з матір'ю хлопця та за фактом невиконання нею обов'язків щодо виховання дитини склали адміністративний протокол за статтею 184 КУпАП", - вказали у поліції.
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