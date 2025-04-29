В Киеве обнаружили мусорник, полный черепов и костей: полиция проверяет информацию

В соцсетях распространяется видео, на котором можно увидеть мусорник, полный костей и черепов. В Telegram каналах пишут, что жуткая находка была обнаружена возле одного из лицеев Киева. Полиция столицы проверяет эту информацию, сообщает УНН.

Полный костей и черепов мусорник нашли возле лицея в Киеве – сообщают местные паблики.

На видео можно увидеть мусорные пакеты. Из некоторых из них действительно выглядывают черепа и кости.

Представитель полиции Киева Дмитрий Грищенко рассказал, что правоохранители сейчас проверяют эту информацию.

Мы проверяем эту информацию - заверил Грищенко.

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