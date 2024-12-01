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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский обсудил с новым главой дипломатии ЕС потребности в системах ПВО

Зеленский обсудил с новым главой дипломатии ЕС потребности в системах ПВО

Киев  •  УНН

 • 7060 просмотра

Президент Украины провел переговоры с новым главой дипломатии ЕС Каю Каллас.

Президент Владимир Зеленский обсудил с новой Верховной представительницей по иностранным делам и политике безопасности ЕС Каей Каллас  потребности Украины в системах ПВО, передает УНН.

""Разговор с новой Верховной представительницей по иностранным делам и политике безопасности ЕС Каей Каллас. Прежде всего-потребности в системах ПВО для защиты жизни в Украине. Координируем наши усилия ради нужных совместных результатов", - написал Зеленский в Telegram.

Также с высокой представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас встретился министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Этот визит в начале ее пребывания в должности демонстрирует солидарность и непоколебимую преданность ЕС дальнейшей поддержке Украины в нашей борьбе за свободу, независимость и общую европейскую безопасность. Мы провели подробные переговоры по приоритетам Украины и ЕС: усиление военной поддержки ЕС, инвестиций в украинскую оборонную промышленность и продвижение вступления в ЕС. Мы также обсудили санкции против России, в частности ее "теневого флота". Я благодарен ЕС за его решительную поддержку", – отметил Сибига.

Британия вводит крупнейший пакет санкций против "теневого флота" рф25 нояб. 2024, 13:28 • 17204 просмотра

Дополнение

Глава государства Владимир Зеленский сегодня, 1 декабря, встретился с новоизбранным президентом Европейского совета Антониу Кошту, который приехал в Киев с необъявленным визитом.

Так, сегодня, 1 декабря, в Киев прибыла Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Также с ней приехали еврокомиссар по расширению Марта Кос и президент Европейского совета Антониу Кошта.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
kaia-kallasКайя Каллас
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