Британия вводит крупнейший пакет санкций против "теневого флота" рф
Киев • УНН
Великобритания ввела санкции против 30 российских кораблей, которые перевозили нефть на сумму более 4,3 млрд долларов. Среди санкционных судов - «Братск», «Белгород», «Антарктика» и другие.
Тридцать кораблей "теневого флота" россии, ответственных за транспортировку нефти и нефтепродуктов на миллиарды фунтов стерлингов только за последний год, сегодня попали под санкции Великобритании. Об этом говорится в заявлении правительства страны, передает УНН.
Как отмечается, поскольку половина судов, против которых сегодня введены санкции, только за последний год перевезли нефти и нефтепродуктов на сумму более 4,3 млрд долларов, это самый большой пакет санкций Великобритании.
Этот шаг еще больше ограничит возможности кремля финансировать свою незаконную войну в Украине и свою злонамеренную деятельность по всему миру, а также увеличит общее количество нефтяных танкеров, попавших под санкции Великобритании, до 73 - больше, чем у любой другой страны, что демонстрирует лидерство Великобритании в борьбе с теневым флотом
Отмечается, что доходы от продажи нефти являются ключевым источником финансирования кремлем войны в Украине. Теневой флот также создает значительные риски для мировой торговли.
Сегодня под санкции попали, в частности корабли "Братск", "Белгород", "Антарктика", "Красноярск" и "Виктор Бакаев". Также в санкционный список попали "Альфастрахование" и страховой дом ВСК.
Еврокомиссия на следующей неделе планирует обнародовать проект 15-го пакета санкций против рф - СМИ24 нояб. 2024, 13:09 • 21766 просмотров