Еврокомиссия на следующей неделе планирует обнародовать проект 15-го пакета санкций против рф - СМИ
Киев • УНН
Еврокомиссия анонсировала 15-й пакет санкций против России, который планируют представить на следующей неделе. Пакет не будет содержать экономических ограничений, но расширит черный список лиц и компаний.
На следующей неделе Еврокомиссия должна обнародовать проект 15-го пакета санкций против россии. Он не будет содержать экономических санкций. Об этом пишет "Польское радио", передает УНН.
Как отмечается, Еврокомиссия передумала и не будет ждать до польского председательства, которое начнется в январе. Однако проект, который Брюссель представит под председательством Венгрии, не будет содержать никаких экономических санкций.
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Последний пакет будет расширением черного списка Евросоюза. Будет добавлено больше людей, которым запрещен въезд в ЕС, и чьи активы заблокированы в Европе. Сейчас, как сообщается, в черном списке более 2300 человек.
Также в список будет добавлено больше компаний, нарушающих санкции Европейского союза. Это подтвердил в пятницу заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис. "Речь идет о борьбе с обходом ограничений. Санкции будут касаться кораблей так называемого теневого флота", - добавил он. Это суда, которые транспортируют российскую нефть сверх установленных цен, увеличивая таким образом поступления в российский бюджет.
15-й пакет не будет большим, отмечает "Польское радио".
А поскольку предложения по экономическим ограничениям не будет, ожидается, что согласование не займет много времени, оно вступит в силу до конца года. Однако в следующем году, когда Польша примет бразды правления ЕС, Еврокомиссия предложит более амбициозные предложения с ограничениями экспорта и импорта, считают в "Польском Радио". Также отмечается, что ожидается повышение пошлин на агропродовольственную продукцию и азотные удобрения.
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