ЕС нужно усиливать меры по противодействию обхода рф санкций - Боррель

Сейчас формируется 15-й пакет санкций ЕС против россии. Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции, и добавил, что Евросоюзу нужно усиливать меры противодействия обхода рф санкций, передает УНН.

"Сейчас формируется 15 пакет санкций против россии. Нам нужно усиливать меры противодействия обхода санкций. россия не может производить ничего без иностранных запчастей, чипов, компонентов. Нам нужно использовать санкции, чтобы изолировать промышленные способности россии, чтобы у них не было возможности импортировать нужные компоненты из других стран", - сказал Боррель.

Дополнение

Министр иностранных дел Сибига заявлял, что в 2025 году россия будет способна производить на 30% больше артиллерийских снарядов, чем все страны Европейского Союза вместе взятые, если не будет соответствующих реагирований или предотвращений.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рф получила прибыли с теневого флота больше, чем Украина получила помощи с начала полномасштабной войны.