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Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
13:55 • 29399 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

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Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
8 ноября 2024, 12:41 • 111140 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

Эксклюзив
Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 124229 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

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"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
8 ноября 2024, 08:56 • 129481 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

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Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЕС нужно усиливать меры по противодействию обхода рф санкций - Боррель

ЕС нужно усиливать меры по противодействию обхода рф санкций - Боррель

Киев  •  УНН

15:42 • 1757 просмотра

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Жозеп Боррель анонсировал новый пакет санкций ЕС против россии и усиление мер против обхода ограничений. Основная цель - изолировать промышленные мощности рф и остановить поставки иностранных компонентов.

Сейчас формируется 15-й пакет санкций ЕС против россии. Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции, и добавил, что Евросоюзу нужно усиливать меры противодействия обхода рф санкций, передает УНН.

"Сейчас формируется 15 пакет санкций против россии. Нам нужно усиливать меры противодействия обхода санкций. россия не может производить ничего без иностранных запчастей, чипов, компонентов. Нам нужно использовать санкции, чтобы изолировать промышленные способности россии, чтобы у них не было возможности импортировать нужные компоненты из других стран", - сказал Боррель.

Дополнение

Министр иностранных дел Сибига заявлял, что в 2025 году россия будет способна производить на 30% больше артиллерийских снарядов, чем все страны Европейского Союза вместе взятые, если не будет соответствующих реагирований или предотвращений.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рф получила прибыли с теневого флота больше, чем Украина получила помощи с начала полномасштабной войны.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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