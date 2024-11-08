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Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
10:29 • 35184 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

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"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
08:56 • 72125 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

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Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
07:00 • 116061 просмотра

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

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"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
06:30 • 105162 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

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Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
16:20 • 114567 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

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В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
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Орбан заявил, что Европа не сможет финансировать защиту Украины без США

Орбан заявил, что Европа не сможет финансировать защиту Украины без США

Киев  •  УНН

11:37 • 3843 просмотра

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Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа не сможет самостоятельно финансировать защиту Украины без США.

Европа не сможет самостоятельно финансировать защиту Украины от вторжения россии, если США откажутся от поддержки при следующем президентстве Дональда Трампа, заявил в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Американцы собираются выйти из этой войны, - сказал Орбан, принимающий саммит ЕС в Будапеште в пятницу, в эфире общественного радио. - Европа не может финансировать эту войну самостоятельно".

МИД Украины отреагировал на публикацию о «мирном плане» от команды Трампа8 ноября 2024, 08:49 • 14650 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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