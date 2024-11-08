Орбан заявил, что Европа не сможет финансировать защиту Украины без США
Киев • УНН
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа не сможет самостоятельно финансировать защиту Украины без США.
Европа не сможет самостоятельно финансировать защиту Украины от вторжения россии, если США откажутся от поддержки при следующем президентстве Дональда Трампа, заявил в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
"Американцы собираются выйти из этой войны, - сказал Орбан, принимающий саммит ЕС в Будапеште в пятницу, в эфире общественного радио. - Европа не может финансировать эту войну самостоятельно".
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