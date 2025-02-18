"Мир не может быть простым прекращением огня": глава Евросовета поговорил со спецпредставителем Трампа по Украине

Президент Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что провел встречу со специальным представителем президента США по вопросам Украины и рф Китом Келлогом, чтобы обсудить перспективы мира в Украине, пишет УНН.

В этот решающий момент я встретился с генералом Китом Келлогом, чтобы обсудить перспективы мира в Украине. Мир не может быть простым прекращением огня - нам нужно соглашение, которое обеспечит всеобъемлющий, справедливый и длительный мир в Украине и безопасность в Европе. Украина может рассчитывать на Европу. Мы готовы продолжать конструктивное сотрудничество с США для обеспечения мира и безопасности