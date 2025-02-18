"Мир не может быть простым прекращением огня": глава Евросовета поговорил со спецпредставителем Трампа по Украине
Киев • УНН
Антониу Коста провел встречу с Китом Келлогом по поводу мирного урегулирования в Украине. Стороны подчеркнули необходимость всеобъемлющего мира и продолжения сотрудничества между ЕС и США.
Президент Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что провел встречу со специальным представителем президента США по вопросам Украины и рф Китом Келлогом, чтобы обсудить перспективы мира в Украине, пишет УНН.
В этот решающий момент я встретился с генералом Китом Келлогом, чтобы обсудить перспективы мира в Украине. Мир не может быть простым прекращением огня - нам нужно соглашение, которое обеспечит всеобъемлющий, справедливый и длительный мир в Украине и безопасность в Европе. Украина может рассчитывать на Европу. Мы готовы продолжать конструктивное сотрудничество с США для обеспечения мира и безопасности
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Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела встречу с Китом Келлогом.
Фон дер Ляйен провела встречу со спецпредставителем Трампа по Украине: о чем говорили25.02.18, 11:31 • 24366 просмотров