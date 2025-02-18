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05:23 • 2516 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 120408 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181515 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146014 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137858 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116868 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107654 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102951 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140710 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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"Мир не може бути простим припиненням вогню": голова Євроради поговорив зі спецпредставником Трампа по Україні

"Мир не може бути простим припиненням вогню": голова Євроради поговорив зі спецпредставником Трампа по Україні

Київ • УНН

 • 29997 перегляди

Антоніу Кошта провів зустріч з Кітом Келлогом щодо мирного врегулювання в Україні. Сторони наголосили на необхідності всеосяжного миру та продовження співпраці між ЄС та США.

Президент Євроради Антоніу Кошта повідомив, що провів зустріч зі спецпредставником президента США з питань України та рф Кітом Келлогом, щоб обговорити перспективи миру в Україні, пише УНН.

У цей вирішальний момент я зустрівся з генералом Кітом Келлогом, щоб обговорити перспективи миру в Україні. Мир не може бути простим припиненням вогню - нам потрібна угода, яка забезпечить всеосяжний, справедливий і тривалий мир в Україні та безпеку в Європі. Україна може розраховувати на Європу. Ми готові продовжувати конструктивну співпрацю зі США для забезпечення миру та безпеки

- написав Кошта за підсумками зустрічі з Келлогом у вівторок у X.

Доповнення

Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела зустріч з Кітом Келлогом.

Фон дер Ляєн провела зустріч зі спецпредставником Трампа щодо України: про що говорили18.02.25, 11:31 • 30403 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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