"Мир не може бути простим припиненням вогню": голова Євроради поговорив зі спецпредставником Трампа по Україні

Президент Євроради Антоніу Кошта повідомив, що провів зустріч зі спецпредставником президента США з питань України та рф Кітом Келлогом, щоб обговорити перспективи миру в Україні, пише УНН.

У цей вирішальний момент я зустрівся з генералом Кітом Келлогом, щоб обговорити перспективи миру в Україні. Мир не може бути простим припиненням вогню - нам потрібна угода, яка забезпечить всеосяжний, справедливий і тривалий мир в Україні та безпеку в Європі. Україна може розраховувати на Європу. Ми готові продовжувати конструктивну співпрацю зі США для забезпечення миру та безпеки