"Мир не може бути простим припиненням вогню": голова Євроради поговорив зі спецпредставником Трампа по Україні
Київ • УНН
Антоніу Кошта провів зустріч з Кітом Келлогом щодо мирного врегулювання в Україні. Сторони наголосили на необхідності всеосяжного миру та продовження співпраці між ЄС та США.
Президент Євроради Антоніу Кошта повідомив, що провів зустріч зі спецпредставником президента США з питань України та рф Кітом Келлогом, щоб обговорити перспективи миру в Україні, пише УНН.
У цей вирішальний момент я зустрівся з генералом Кітом Келлогом, щоб обговорити перспективи миру в Україні. Мир не може бути простим припиненням вогню - нам потрібна угода, яка забезпечить всеосяжний, справедливий і тривалий мир в Україні та безпеку в Європі. Україна може розраховувати на Європу. Ми готові продовжувати конструктивну співпрацю зі США для забезпечення миру та безпеки
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Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела зустріч з Кітом Келлогом.
Фон дер Ляєн провела зустріч зі спецпредставником Трампа щодо України: про що говорили18.02.25, 11:31 • 30403 перегляди