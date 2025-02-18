Фон дер Ляєн провела зустріч зі спецпредставником Трампа щодо України: про що говорили

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустрілася зі спеціальним представником президента США з питань України та росії, генералом Кітом Келлогом сьогодні вранці в Брюсселі, повідомили у Єврокомісії у вівторок, пише УНН.

Важлива дискусія з генералом Кітом Келлоггом щодо України. У фінансовому та військовому плані Європа внесла більше, ніж будь-хто інший. І ми зробимо крок уперед. Ми хочемо співпрацювати зі США, щоб забезпечити справедливий та тривалий мир для України. Зараз критичний момент - прокоментувала зустрічі президентка Єврокомісії.

Як зазначили у Єврокомісії, фон дер Ляєн наголосила на критичній ролі ЄС у забезпеченні фінансової стабільності та оборони України, із загальним зобов’язанням обсягом 135 мільярдів євро (приблизно 145 мільярдів доларів США) - більше, ніж будь-який інший союзник. Це включає 52 мільярди доларів військової допомоги, що відповідає внеску США.

Вона "окреслила плани Європи збільшити виробництво та витрати на оборону, зміцнюючи як європейський, так і український військовий потенціал".

Фон дер Ляєн, як вказано, наголосила, що "ЄС несе повну частку військової допомоги Україні та готовий зробити навіть більше".

"Підтверджуючи прихильність ЄС до справедливого та тривалого миру, президент повторила, що будь-яка резолюція має поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, підкріплені сильними гарантіями безпеки. Вона також висловила готовність ЄС працювати разом із США, щоб припинити кровопролиття та допомогти забезпечити справедливий і тривалий мир, на який Україна та її народ по праву заслуговують. Як дала зрозуміти президент: зараз критичний момент", - зазначили у Єврокомісії.

Поразка України ослабить Європу та США - президентка Єврокомісії