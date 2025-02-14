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05:23 • 14808 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122711 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182731 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147147 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138683 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117287 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107951 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102989 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141909 перегляди

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Поразка України ослабить Європу та США - президентка Єврокомісії

Поразка України ослабить Європу та США - президентка Єврокомісії

Київ • УНН

 • 24789 перегляди

Президентка Єврокомісії заявила на Мюнхенській конференції про серйозні наслідки можливої поразки України для Європи та США. Вона підкреслила важливість справедливого миру та готовність Зеленського до переговорів.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що поразка України матиме серйозні наслідки для Європи та США, оскільки війна визначає майбутнє світового порядку. Про це вона заявила на Мюнхенській безпековій конференції, передає УНН.

Ми всі розуміємо, що поставлено на карту. Ми розуміємо, що зараз відбуваються історичні моменти. Всі про це говорять, але чи є сенс акцентувати увагу на словах, а на тому, що ми знаходимось на початку процесу, який окреслює вихідні позиції. Трамп говорив з путіним і Зеленським в дуже складних умовах

- сказала фон дер Ляєн.

Вона каже, що Зеленський готовий до мирних перемовин, які відображають "жертовність і рішучість українського народу". Ніхто так не хоче миру, як українці, але це має бути справедливо мир

"путін каже, що готовий зустрітися, але на яких умовах? Зараз йому треба продемонструвати, що він не зацікавлений у затягуванні війни. Йому треба показати, що він відмовився від цілі знищити Україну. Я хочу сказати, що поразка України ослабить Європу та США", - наголосила президентка Єврокомісії.

Нагадаємо 

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що припинення війни шляхом простої угоди без гарантій безпеки ослабить не лише Україну, а й західних союзників. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ВійнаПолітика
yevropeiska-komisiiaЄвропейська комісія
frank-valter-shtainmaierФранк-Вальтер Штайнмаєр
nimechchynaНімеччина
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляєн
ukrainaУкраїна

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