Поразка України ослабить Європу та США - президентка Єврокомісії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що поразка України матиме серйозні наслідки для Європи та США, оскільки війна визначає майбутнє світового порядку. Про це вона заявила на Мюнхенській безпековій конференції, передає УНН.

Ми всі розуміємо, що поставлено на карту. Ми розуміємо, що зараз відбуваються історичні моменти. Всі про це говорять, але чи є сенс акцентувати увагу на словах, а на тому, що ми знаходимось на початку процесу, який окреслює вихідні позиції. Трамп говорив з путіним і Зеленським в дуже складних умовах - сказала фон дер Ляєн.

Вона каже, що Зеленський готовий до мирних перемовин, які відображають "жертовність і рішучість українського народу". Ніхто так не хоче миру, як українці, але це має бути справедливо мир

"путін каже, що готовий зустрітися, але на яких умовах? Зараз йому треба продемонструвати, що він не зацікавлений у затягуванні війни. Йому треба показати, що він відмовився від цілі знищити Україну. Я хочу сказати, що поразка України ослабить Європу та США", - наголосила президентка Єврокомісії.

Нагадаємо

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що припинення війни шляхом простої угоди без гарантій безпеки ослабить не лише Україну, а й західних союзників.