Поражение Украины ослабит Европу и США - президент Еврокомиссии

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что поражение Украины будет иметь серьезные последствия для Европы и США, поскольку война определяет будущее мирового порядка. Об этом она заявила на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Мы все понимаем, что поставлено на карту. Мы понимаем, что сейчас происходят исторические моменты. Все об этом говорят, но есть ли смысл акцентировать внимание не на словах, а на том, что мы находимся в начале процесса, который очерчивает исходные позиции. Трамп говорил с Путиным и Зеленским в очень сложных условиях - сказала фон дер Ляйен.

Она говорит, что Зеленский готов к мирным переговорам, которые отражают «жертвенность и решимость украинского народа». Никто так не хочет мира, как украинцы, но это должно быть справедливо мир

«Путин говорит, что готов встретиться, но на каких условиях? Сейчас ему надо продемонстрировать, что он не заинтересован в затягивании войны. Ему надо показать, что он отказался от цели уничтожить Украину. Я хочу сказать, что поражение Украины ослабит Европу и США», - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Напомним

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что прекращение войны путем простого соглашения без гарантий безопасности ослабит не только Украину, но и западных союзников.