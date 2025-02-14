Штайнмаєр про війну: "Просто укласти угоду й піти - означає послабити Україну, Європу та США"

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що припинення війни шляхом простої угоди без гарантій безпеки ослабить не лише Україну, а й західних союзників. Про це він сказав під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, передає УНН.

Президент Трамп поговорив по телефону з президентом путіним і Президентом Зеленським. І я впевнений, що можливі шляхи закінчення війни також будуть у центрі обговорення тут, у Мюнхені, на нашій конференції, у кулуарах і тут, в основному залі. Усі хочуть, щоб ця війна закінчилась. Те, як закінчиться ця війна, вплине на наш довгостроковий порядок безпеки і на положення Європи й Америки у світі. Я переконаний, що просте заключити угоду і піти послабить усіх нас: Україну, Європу, а також США,