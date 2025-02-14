Штайнмаєр про війну: "Просто укласти угоду й піти - означає послабити Україну, Європу та США"
Київ • УНН
Президент Німеччини заявив, що проста мирна угода без гарантій безпеки послабить не лише Україну, але й західних союзників. Він наголосив на важливості продовження підтримки України з боку Європи та США.
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що припинення війни шляхом простої угоди без гарантій безпеки ослабить не лише Україну, а й західних союзників. Про це він сказав під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, передає УНН.
Президент Трамп поговорив по телефону з президентом путіним і Президентом Зеленським. І я впевнений, що можливі шляхи закінчення війни також будуть у центрі обговорення тут, у Мюнхені, на нашій конференції, у кулуарах і тут, в основному залі. Усі хочуть, щоб ця війна закінчилась. Те, як закінчиться ця війна, вплине на наш довгостроковий порядок безпеки і на положення Європи й Америки у світі. Я переконаний, що просте заключити угоду і піти послабить усіх нас: Україну, Європу, а також США,
Саме тому будь-який сценарій, чи то до, чи після воєнних дій, за словами Президента Німеччини, потребує сумісної сили.
Ось чому при будь-якому сценарії наша підтримка України повинна продовжуватись як з боку європейців, так і з боку американців. Незважаючи на всі потрясіння, я вірю в міжнародну спільноту. Дипломатія - це не бійка, не бій у клітці...
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