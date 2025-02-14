Зеленський заявив про готовність до зустрічі з віцепрезидентом США
Київ • УНН
Президент України заявив про готовність зустрітися з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом на Мюнхенській безпековій конференції. Зеленський підкреслив важливість діалогу та має намір обговорити питання безпеки.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та вважає важливим діалог між країнами. Про це він сказав під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції, пише УНН.
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"Перш за все, я думаю, що важливо говорити, зустрічатися, і це дійсно дуже важливо. Я дуже відкритий для цієї зустрічі. Я не знаю його повного порядку денного. Але також у мене є свої запитання, і я думаю, що мені буде цікаво поділитися своїми думками і почути думки віцепрезидента",—зазначив Зеленський.
Також, на його думку є важливим працювати командами. Він також додав, що коли розмовляв з президентом США Дональдом Трампом, у них було обмаль часу, щоб обговорити всі питання про безпеку тощо.
Я не знаю, чи це питання до віце-президента. Я не знаю. Так, в будь-якому випадку я підніму цю тему, де ми зможемо поговорити, але я сказав президенту Трампу з усією повагою до всієї його команди, є деякі рішення, які можуть бути тільки на рівні президента, тому що це безпека вашої країни
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський та Віцепрезидент США Джей Ді Венс планують зустрітися під час Мюнхенської конференції. Зокрема, це стало відомо, після того, як президент Дональд Трамп в Овальному кабінеті заявив, що планує провести переговори з українським лідером у Вашингтоні в найближчі дні.