Зеленський заявив про готовність до зустрічі з віцепрезидентом США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та вважає важливим діалог між країнами. Про це він сказав під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції, пише УНН.

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"Перш за все, я думаю, що важливо говорити, зустрічатися, і це дійсно дуже важливо. Я дуже відкритий для цієї зустрічі. Я не знаю його повного порядку денного. Але також у мене є свої запитання, і я думаю, що мені буде цікаво поділитися своїми думками і почути думки віцепрезидента",—зазначив Зеленський.

Також, на його думку є важливим працювати командами. Він також додав, що коли розмовляв з президентом США Дональдом Трампом, у них було обмаль часу, щоб обговорити всі питання про безпеку тощо.

Я не знаю, чи це питання до віце-президента. Я не знаю. Так, в будь-якому випадку я підніму цю тему, де ми зможемо поговорити, але я сказав президенту Трампу з усією повагою до всієї його команди, є деякі рішення, які можуть бути тільки на рівні президента, тому що це безпека вашої країни - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський та Віцепрезидент США Джей Ді Венс планують зустрітися під час Мюнхенської конференції. Зокрема, це стало відомо, після того, як президент Дональд Трамп в Овальному кабінеті заявив, що планує провести переговори з українським лідером у Вашингтоні в найближчі дні.