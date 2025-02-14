Зеленский заявил о готовности к встрече с вице-президентом США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и считает важным диалог между странами. Об этом он сказал во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет УНН.

Детали

«Прежде всего, я думаю, что важно говорить, встречаться, и это действительно очень важно. Я очень открыт для этой встречи. Я не знаю его полной повестки дня. Но также у меня есть свои вопросы, и я думаю, что мне будет интересно поделиться своими мыслями и услышать мысли вице-президента»,-отметил Зеленский.

Также, по его мнению важно работать командами. Он также добавил, что когда разговаривал с президентом США Дональдом Трампом, у них было мало времени, чтобы обсудить все вопросы о безопасности и тому подобное.

Я не знаю, вопрос ли это к вице-президенту. Я не знаю. Да, в любом случае я подниму эту тему, где мы сможем поговорить, но я сказал президенту Трампу со всем уважением ко всей его команде, есть некоторые решения, которые могут быть только на уровне президента, потому что это безопасность вашей страны - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский и Вице-президент США Джей Ди Вэнс планируют встретиться во время Мюнхенской конференции. В частности, это стало известно, после того, как президент Дональд Трамп в Овальном кабинете заявил, что планирует провести переговоры с украинским лидером в Вашингтоне в ближайшие дни.