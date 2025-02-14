Зеленский заявил о готовности к встрече с вице-президентом США
Киев • УНН
Президент Украины заявил о готовности встретиться с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на Мюнхенской конференции по безопасности. Зеленский подчеркнул важность диалога и намерен обсудить вопросы безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и считает важным диалог между странами. Об этом он сказал во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет УНН.
Детали
«Прежде всего, я думаю, что важно говорить, встречаться, и это действительно очень важно. Я очень открыт для этой встречи. Я не знаю его полной повестки дня. Но также у меня есть свои вопросы, и я думаю, что мне будет интересно поделиться своими мыслями и услышать мысли вице-президента»,-отметил Зеленский.
Также, по его мнению важно работать командами. Он также добавил, что когда разговаривал с президентом США Дональдом Трампом, у них было мало времени, чтобы обсудить все вопросы о безопасности и тому подобное.
Я не знаю, вопрос ли это к вице-президенту. Я не знаю. Да, в любом случае я подниму эту тему, где мы сможем поговорить, но я сказал президенту Трампу со всем уважением ко всей его команде, есть некоторые решения, которые могут быть только на уровне президента, потому что это безопасность вашей страны
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский и Вице-президент США Джей Ди Вэнс планируют встретиться во время Мюнхенской конференции. В частности, это стало известно, после того, как президент Дональд Трамп в Овальном кабинете заявил, что планирует провести переговоры с украинским лидером в Вашингтоне в ближайшие дни.