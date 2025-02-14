Штайнмайер о войне: «Просто заключить соглашение и уйти - значит ослабить Украину, Европу и США»

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что прекращение войны путем простого соглашения без гарантий безопасности ослабит не только Украину, но и западных союзников. Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Президент Трамп поговорил по телефону с президентом путиным и Президентом Зеленским. И я уверен, что возможные пути окончания войны также будут в центре обсуждения здесь, в Мюнхене, на нашей конференции, в кулуарах и здесь, в основном зале. Все хотят, чтобы эта война закончилась. То, как закончится эта война, повлияет на наш долгосрочный порядок безопасности и на положение Европы и Америки в мире. Я убежден, что просто заключить соглашение и уйти ослабит всех нас: Украину, Европу, а также США, - сказал Штайнмайер.

Именно поэтому любой сценарий, будь то до или после военных действий, по словам Президента Германии, требует совместной силы.

Вот почему при любом сценарии наша поддержка Украины должна продолжаться как со стороны европейцев, так и со стороны американцев. Несмотря на все потрясения, я верю в международное сообщество. Дипломатия - это не драка, не бой в клетке... - отметил он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и считает важным диалог между странами.

