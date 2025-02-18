Фон дер Ляйен провела встречу со спецпредставителем Трампа по Украине: о чем говорили

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Урсула фон дер Ляйен встретилась с представителем США Китом Келлоггом в Брюсселе для обсуждения поддержки Украины. ЕС предоставил 135 млрд евро помощи, включая 52 млрд военной.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась со специальным представителем президента США по вопросам Украины и России, генералом Китом Келлогом сегодня утром в Брюсселе, сообщили в Еврокомиссии во вторник, пишет УНН.

Важная дискуссия с генералом Китом Келлоггом по Украине. В финансовом и военном плане Европа внесла больше, чем кто-либо другой. И мы сделаем шаг вперед. Мы хотим сотрудничать с США, чтобы обеспечить справедливый и длительный мир для Украины. Сейчас критический момент

- прокомментировала встречи президент Еврокомиссии.

Как отметили в Еврокомиссии, фон дер Ляйен отметила критическую роль ЕС в обеспечении финансовой стабильности и обороны Украины, с общим обязательством объемом 135 млрд евро (примерно 145 млрд долларов США) - больше, чем любой другой союзник. Это включает 52 миллиарда долларов военной помощи, что соответствует вкладу США.

Она «очертила планы Европы увеличить производство и расходы на оборону, укрепляя как европейский, так и украинский военный потенциал».

Фон дер Ляйен, как указано, подчеркнула, что «ЕС несет полную долю военной помощи Украине и готов сделать даже больше».

«Подтверждая приверженность ЕС к справедливому и прочному миру, президент повторила, что любая резолюция должна уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, подкрепленные сильными гарантиями безопасности. Она также выразила готовность ЕС работать вместе с США, чтобы прекратить кровопролитие и помочь обеспечить справедливый и длительный мир, которого Украина и ее народ по праву заслуживают. Как дала понять президент: сейчас критический момент», - отметили в Еврокомиссии.

Поражение Украины ослабит Европу и США - президент Еврокомиссии14.02.25, 16:06 • 23830 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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