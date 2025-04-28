Болгария может сыграть ключевую роль в усилении обороны Европы – Кошта
Киев • УНН
Антониу Кошта посетил завод "Арсенал" и подчеркнул важность инвестиций в оборону.
Болгария может сыграть ключевую роль в усилении обороны Европы благодаря своей оборонной промышленности. Об этом заявил президент Европейского Совета Антониу Кошта после встречи с премьер-министром Болгарии Россеном Желязковым, пишет Euractiv, передает УНН.
Детали
Во время трехдневного визита в Болгарию глава Евросовета посетил завод "Арсенал" в Казанлыке, являющийся ведущим болгарским производителем огнестрельного оружия и боеприпасов.
Безопасность Европы начинается в Украине. Безопасность Европы и Украины нельзя разделять. Мы решили значительно увеличить наши инвестиции в оборону. Больше инвестировать в оборону означает больше инвестировать в нашу экономику и потенциал для исследований и инноваций. Нужно мобилизовать все возможности в разных государствах-членах. Болгария имеет хорошие условия не только для обеспечения внутренних потребностей, но и для поставки оборонных возможностей в другие европейские страны
Он подчеркнул, что сейчас важное для Болгарии время после ее вступления в Шенгенскую зону - время подготовки страны к вступлению в еврозону.
Болгария и в дальнейшем будет конструктивным, предсказуемым и надежным партнером, поскольку ЕС сталкивается с геополитическими и экономическими вызовами
Напомним
Вице-премьер-министр Болгарии Атанас Зафиров заявил, что его страна не планирует продавать Украине оборудование для достройки Хмельницкой АЭС.