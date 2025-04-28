Болгария может сыграть ключевую роль в усилении обороны Европы – Кошта

$41.750.06
47.390.03
ukenru
Мяч на поле НАПК: у главы наблюдательного совета Госзембанка реальный конфликт интересов
Эксклюзив
12:30 • 3462 просмотра

Мяч на поле НАПК: у главы наблюдательного совета Госзембанка реальный конфликт интересов

12:00 • 4968 просмотра

Ватикан подтвердил: начало конклава для избрания нового Папы - 7 мая

Эксклюзив
11:54 • 9772 просмотра

Ремонт без стресса: с чего начать и как не сойти с ума в процессе – советы эксперта

Эксклюзив
28 апреля, 05:58 • 58659 просмотра

Неделя испытаний и вдохновения: астрологический прогноз на 28 апреля – 5 мая

27 апреля, 19:17 • 56073 просмотра

Украина и США договорились о важном пункте соглашения о недрах: детали от Шмыгаля

Эксклюзив
27 апреля, 16:20 • 58302 просмотра

Около 40-45 украинских спортсменов смогут получить олимпийские лицензии на право участия в зимних Олимпийских играх - НОК

Эксклюзив
27 апреля, 05:03 • 85505 просмотра

Годовщина "Рамштайна": вызовы и трансформации, которые пережил формат

26 апреля, 14:39 • 137706 просмотра

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 11:58 • 109853 просмотра

Генштаб ВСУ опроверг российские заявления о завершении боев на курщине: операция продолжается

26 апреля, 11:19 • 77403 просмотра

"Надеемся на результат по всем вещам, которые прозвучали": Зеленский назвал "хорошей" встречу с Трампом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+16°
2м/с
21%
759 мм
Популярные новости

В российском брянске один человек погиб в результате атаки БпЛА, горели авто и жилой дом - росСМИ

28 апреля, 03:17 • 45779 просмотра

Иностранные миротворцы в Украине: в Британии предупредили о риске судебных исков от рф относительно прав человека - The Telegraph

28 апреля, 04:19 • 44320 просмотра

Индия и Пакистан четвертый день не прекращают перестрелки на границе Кашмира

07:18 • 14476 просмотра

OutKast, Синди Лопер и The White Stripes войдут в Зал славы рок-н-ролла

08:46 • 17256 просмотра

Звезда киносаги "Гарри Поттер" Руперт Гринт во второй раз стал отцом

08:56 • 16511 просмотра
публикации

Мяч на поле НАПК: у главы наблюдательного совета Госзембанка реальный конфликт интересов
Эксклюзив

12:30 • 3488 просмотра

Ремонт без стресса: с чего начать и как не сойти с ума в процессе – советы эксперта
Эксклюзив

11:54 • 9792 просмотра

Неделя испытаний и вдохновения: астрологический прогноз на 28 апреля – 5 мая
Эксклюзив

28 апреля, 05:58 • 58665 просмотра

День Чернобыльской трагедии: всё об экологической катастрофе
Эксклюзив

26 апреля, 04:00 • 162206 просмотра

Похороны Папы Римского Франциска: кто будет присутствовать на церемонии и как будет проходить месса

25 апреля, 10:30 • 136573 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Папа Франциск

Владимир Зеленский

Руслан Кравченко

Антониу Кошта

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Ватикан

Реклама
УНН Lite

Звезда киносаги "Гарри Поттер" Руперт Гринт во второй раз стал отцом

08:56 • 16578 просмотра

OutKast, Синди Лопер и The White Stripes войдут в Зал славы рок-н-ролла

08:46 • 17321 просмотра

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 14:39 • 137706 просмотра

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

25 апреля, 15:56 • 52510 просмотра

Блейк Лайвли появилась на красной дорожке на гала-концерте Time100 в платье от ливанского модельера

25 апреля, 07:29 • 87299 просмотра
Актуальное

Facebook

Instagram

Шахед-136

Сухой Су-27

Нефть марки Brent

Болгария может сыграть ключевую роль в усилении обороны Европы – Кошта

Киев • УНН

 • 562 просмотра

Антониу Кошта посетил завод "Арсенал" и подчеркнул важность инвестиций в оборону.

Болгария может сыграть ключевую роль в усилении обороны Европы – Кошта
Антониу Кошта, президент Европейского совета

Болгария может сыграть ключевую роль в усилении обороны Европы благодаря своей оборонной промышленности. Об этом заявил президент Европейского Совета Антониу Кошта после встречи с премьер-министром Болгарии Россеном Желязковым, пишет Euractiv, передает УНН.

Детали

Во время трехдневного визита в Болгарию глава Евросовета посетил завод "Арсенал" в Казанлыке, являющийся ведущим болгарским производителем огнестрельного оружия и боеприпасов.

Безопасность Европы начинается в Украине. Безопасность Европы и Украины нельзя разделять. Мы решили значительно увеличить наши инвестиции в оборону. Больше инвестировать в оборону означает больше инвестировать в нашу экономику и потенциал для исследований и инноваций. Нужно мобилизовать все возможности в разных государствах-членах. Болгария имеет хорошие условия не только для обеспечения внутренних потребностей, но и для поставки оборонных возможностей в другие европейские страны

– сказал Антониу Кошта.

Он подчеркнул, что сейчас важное для Болгарии время после ее вступления в Шенгенскую зону - время подготовки страны к вступлению в еврозону.

Болгария и в дальнейшем будет конструктивным, предсказуемым и надежным партнером, поскольку ЕС сталкивается с геополитическими и экономическими вызовами

– заявил премьер-министр Росен Желязков.

Напомним

Вице-премьер-министр Болгарии Атанас Зафиров заявил, что его страна не планирует продавать Украине оборудование для достройки Хмельницкой АЭС.

Лилия Набока

Лилия Набока

политикаНовости Мира
Болгария
Европа
Антониу Кошта
Украина
Brent
$65.65
Bitcoin
$95,297.30
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.33
Золото
$3,305.20
Ethereum
$1,811.74