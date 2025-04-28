Болгарія може відіграти ключову роль в посиленні оборони Європи – Кошта
Київ • УНН
Антоніу Кошта відвідав завод "Арсенал" та підкреслив важливість інвестицій в оборону.
Болгарія може відіграти ключову роль в посиленні оборони Європи завдяки своїй оборонній промисловості. Про це заявив президент Європейської Ради Антоніу Кошта після зустрічі з прем'єр-міністром Болгарії Россеном Желязковим, пише Euractiv, передає УНН.
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Під час триденного візиту до Болгарії голова Євроради відвідав завод "Арсенал" у Казанлику, що є провідним болгарським виробником вогнепальної зброї та боєприпасів.
Безпека Європи починається в Україні. Безпеку Європи та України не можна розділяти. Ми вирішили значно збільшити наші інвестиції в оборону. Більше інвестувати в оборону означає більше інвестувати в нашу економіку та потенціал для досліджень та інновацій. Потрібно мобілізувати всі можливості в різних державах-членах. Болгарія має хороші умови не лише для забезпечення внутрішніх потреб, але й для постачання оборонних можливостей до інших європейських країн
Він наголосив, що зараз важливий для Болгарії час після її вступу до Шенгенської зони - час підготовки країни до вступу до єврозони.
Болгарія й надалі буде конструктивним, передбачуваним та надійним партнером, оскільки ЄС стикається з геополітичними та економічними викликами
Нагадаємо
Віцепрем'єр-міністр Болгарії Атанас Зафіров заявив, що його країна не планує продавати Україні обладнання для добудови Хмельницької АЕС.