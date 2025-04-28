Болгарія може відіграти ключову роль в посиленні оборони Європи – Кошта

Болгарія може відіграти ключову роль в посиленні оборони Європи завдяки своїй оборонній промисловості. Про це заявив президент Європейської Ради Антоніу Кошта після зустрічі з прем'єр-міністром Болгарії Россеном Желязковим, пише Euractiv, передає УНН.

Під час триденного візиту до Болгарії голова Євроради відвідав завод "Арсенал" у Казанлику, що є провідним болгарським виробником вогнепальної зброї та боєприпасів.

Безпека Європи починається в Україні. Безпеку Європи та України не можна розділяти. Ми вирішили значно збільшити наші інвестиції в оборону. Більше інвестувати в оборону означає більше інвестувати в нашу економіку та потенціал для досліджень та інновацій. Потрібно мобілізувати всі можливості в різних державах-членах. Болгарія має хороші умови не лише для забезпечення внутрішніх потреб, але й для постачання оборонних можливостей до інших європейських країн