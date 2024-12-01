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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЕС предоставит в декабре Украине дополнительные 4,2 млрд евро для поддержки бюджета

ЕС предоставит в декабре Украине дополнительные 4,2 млрд евро для поддержки бюджета

Киев  •  УНН

 • 6544 просмотра

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Со следующего месяца ЕС будет выделять по 1,5 млрд евро ежемесячно в течение года из замороженных российских активов.

Европейский Союз в декабре предоставит Украине дополнительные 4,2 млрд евро для того, чтобы поддержать украинский бюджет. Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта во время совместной пресс-конференции с Президентом Владимиром Зеленским, передает УНН.

"Уже в этом месяце Европейский Союз предоставит Украине дополнительные 4,2 млрд евро для того, чтобы поддержать украинский бюджет. Вдобавок к этому, начиная со следующего месяца, мы будем предоставлять еще целый год каждый месяц 1,5 миллиарда евро помощи. Эти средства мы получаем от использования замороженных российских активов, и они также могут быть использованы для военных целей", – отметил Кошта.

Он также подчеркнул, что Европа продолжит давить на российскую экономику, чтобы ослабить способность страны-агрессора вести войну. По словам Президента Европейского Совета, ЕС готовит 15-й пакет санкций.

ЕС сделал шаг к выделению Украине 18 млрд евро за счет замороженных активов рф: что это значит28 нояб. 2024, 14:40 • 15201 просмотр

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
antonio-kostaАнтониу Кошта
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина