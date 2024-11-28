ЕС сделал шаг к выделению Украине 18 млрд евро за счет замороженных активов рф: что это значит

Меморандум о предоставлении Европейским Союзом Украине макрофинансовой помощи на 18,1 млрд евро, которые обеспечиваются прибылью от замороженных российских активов, в рамках пакета G7 на 50 млрд долл., подписано, сообщил в четверг Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

ЕС сделал шаг по предоставлению Украине исключительной макрофинансовой помощи. Был подписан Меморандум о взаимопонимании, необходимый для выделения 18,1 млрд евро. Это часть пакета G7 на сумму 50 млрд долларов, который обеспечивается прибылью от замороженных российских активов - отметил Шмыгаль в соцсетях.

Он указал, что такой шаг - это "не только поддержка, но и прецедент привлечения россии к ответственности за ее преступления и начало процесса, чтобы агрессор заплатил за свою жестокую войну".

Шмыгаль выразил искреннюю благодарность лидерам ЕС. "Вместе одержим победу и отстроим Украину", - подчеркнул Премьер.

Украина рассчитывает на 18 млрд евро от ЕС в следующем году в рамках нового механизма поддержки