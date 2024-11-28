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Zelenskyy signed a law on raising taxes
14:57 • 6557 просмотра

Zelenskyy signed a law on raising taxes

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Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
13:30 • 62995 просмотра

Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

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АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"
12:51 • 100012 просмотра

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Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев
11:15 • 102805 просмотра

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев

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Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
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Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт

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ЕС сделал шаг к выделению Украине 18 млрд евро за счет замороженных активов рф: что это значит

ЕС сделал шаг к выделению Украине 18 млрд евро за счет замороженных активов рф: что это значит

Киев  •  УНН

 • 2339 просмотра

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ЕС подписал меморандум о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на 18,1 млрд евро в рамках пакета G7. Средства обеспечиваются прибылью от замороженных российских активов.

Меморандум о предоставлении Европейским Союзом Украине макрофинансовой помощи на 18,1 млрд евро, которые обеспечиваются прибылью от замороженных российских активов, в рамках пакета G7 на 50 млрд долл., подписано, сообщил в четверг Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

ЕС сделал шаг по предоставлению Украине исключительной макрофинансовой помощи. Был подписан Меморандум о взаимопонимании, необходимый для выделения 18,1 млрд евро. Это часть пакета G7 на сумму 50 млрд долларов, который обеспечивается прибылью от замороженных российских активов

- отметил Шмыгаль в соцсетях.

Он указал, что такой шаг - это "не только поддержка, но и прецедент привлечения россии к ответственности за ее преступления и начало процесса, чтобы агрессор заплатил за свою жестокую войну".

Шмыгаль выразил искреннюю благодарность лидерам ЕС. "Вместе одержим победу и отстроим Украину", - подчеркнул Премьер.

Украина рассчитывает на 18 млрд евро от ЕС в следующем году в рамках нового механизма поддержки3 окт. 2023, 12:31 • 592954 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль