Украина рассчитывает на 18 млрд евро от ЕС в следующем году в рамках нового механизма поддержки
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Украинское правительства рассчитывает на 18 млрд евро помощи от ЕС в 2024 году в рамках нового долгосрочного Механизма поддержки Украины (Ukraine Facility) на 50 миллиардов евро, сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.
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"Европейский парламент поддержал инициативу, которая предусматривает создание Ukraine Facility — нового финансового инструмента для Украины в размере до 50 млрд евро. Рассчитываем получить 18 млрд евро уже в следующем году", - отметил Шмыгаль в Telegram.
Детали
Как указал глава правительства, эти средства в следующем году помогут в финансировании бюджетного дефицита, начислении социальных выплат, пенсий и зарплат для врачей, учителей.
"Вместе с Еврокомиссией мы тесно сотрудничаем над реализацией необходимых изменений и преобразований, которые сближают нас с ЕС и открывают доступ к программе. В частности это цифровизация, интеграция в европейские рынки, развитие человеческого капитала, энергетическая независимость", - указал Шмыгаль.
Дополнение
Еврокомиссия в июне предложила создать новый инструмент – Механизм поддержки Украины (Ukraine Facility) для предоставления Украине прогнозируемой финансовой поддержки в течение 2024-2027 годов. Этот Механизм должен обеспечить как краткосрочные государственные потребности и потребности для восстановления, так и восстановление и модернизацию Украины в среднесрочной перспективе.
Предлагается установить общий размер Механизма объемом до 50 млрд евро на 2024-2027 годы для всех видов поддержки.
Эта сумма будет предоставляться путем сочетания как грантов, так и кредитов, а также предоставления бюджетных гарантий, которые будут решать государства-члены и Европейский парламент в контексте принятия годового бюджета ЕС.