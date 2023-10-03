Україна розраховує на 18 млрд євро від ЄС наступного року у межах нового механізму підтримки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Український уряду розраховує на 18 млрд євро допомоги від ЄС у 2024 році у межах нового довгострокового Механізму підтримки України (Ukraine Facility) на 50 мільярдів євро, повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.
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"Європейський парламент підтримав ініціативу, яка передбачає створення Ukraine Facility — нового фінансового інструменту для України обсягом до 50 млрд євро. Розраховуємо отримати 18 млрд євро вже наступного року", - зазначив Шмигаль у Telegram.
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Як зазначив очільник уряду, ці кошти наступного року допоможуть у фінансуванні бюджетного дефіциту, нарахуванні соціальних виплат, пенсій та зарплат для лікарів, учителів.
"Разом із Єврокомісією ми тісно співпрацюємо над реалізацією необхідних змін і перетворень, які зближають нас із ЄС та відкривають доступ до програми. Зокрема це цифровізація, інтеграція в європейські ринки, розвиток людського капіталу, енергетична незалежність", - вказав Шмигаль.
Доповнення
Єврокомісія у червні запропонувала створити новий інструмент – Механізм підтримки України (Ukraine Facility) для надання Україні прогнозованої фінансової підтримки протягом 2024-2027 років. Цей Механізм повинен забезпечити як короткострокові державні потреби і потреби для відновлення, так і відбудову й модернізацію України у середньостроковій перспективі.
Пропонується встановити загальний розмір Механізму обсягом до 50 млрд євро на 2024-2027 роки для всіх видів підтримки.
Ця сума буде надаватися шляхом поєднання як грантів, так і кредитів, а також надання бюджетних гарантій, що вирішуватимуть держави-члени та Європейський парламент в контексті ухвалення річного бюджету ЄС.