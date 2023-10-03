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Європарламент підтримав перегляд бюджету ЄС з підтримкою України на 50 млрд євро: Шмигаль подякував

Європарламент підтримав перегляд бюджету ЄС з підтримкою України на 50 млрд євро: Шмигаль подякував

Київ • УНН

 • 696774 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Європарламент підтримав перегляд довгострокового бюджету ЄС з Механізмом підтримки України (Ukraine Facility) на 50 мільярдів євро, повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, подякувавши за підтримку, пише УНН.

Цитата

"Європейський парламент підтримав пропозицію перегляду Багаторічної фінансової перспективи 2021-2027 рр., у межах якої буде створено новий фінансовий інструмент для України Ukraine Facility обсягом до 50 млрд євро. Вдячний президенту Європарламенту Роберті Метсолі та Європарламенту за солідарність з українським народом. Час важливий! Разом переможемо!" - написав Шмигаль у X.

Деталі

Як повідомили у Європарламенті, після пропозиції Єврокомісії щодо середньострокового перегляду довгострокового бюджету ЄС, депутати Європарламенту на пленарному засіданні схвалили додаткові 10 мільярдів євро на 2024-2027 роки, на додаток до 65,8 мільярдів євро, запропонованих Єврокомісією. 

"Нашою метою була амбітна, але реалістична пропозиція щодо перегляду MFF, і нам вдалося зберегти її цілеспрямованою, але комплексною. Ми прагнемо стабілізувати ситуацію в Україні за допомогою нового фонду на 50 мільярдів євро, одночасно зміцнюючи економіку ЄС", - сказав під час обговорення у Європарламенті співдоповідач Ян Олбріхт (ЄНП, Польща).

Доповнення

Єврокомісія у червні запропонувала створити новий інструмент – Механізм підтримки України (Ukraine Facility) для надання Україні прогнозованої фінансової підтримки протягом 2024-2027 років. Цей Механізм повинен забезпечити як короткострокові державні потреби і потреби для відновлення, так і відбудову й модернізацію України у середньостроковій перспективі.

Пропонується встановити загальний розмір Механізму обсягом до 50 млрд євро на 2024-2027 роки для всіх видів підтримки.

Ця сума буде надаватися шляхом поєднання як грантів, так і кредитів, а також надання бюджетних гарантій, що вирішуватимуть держави-члени та Європейський парламент в контексті ухвалення річного бюджету ЄС.

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